Маршрут российским авиакомпаниям укажет ГЛОНАСС

Российские власти хотят внедрить ГЛОНАСС на всех самолетах отечественных авиакомпаний. Проект соответствующего приказа разработал Минтранс , а озвучил его на встрече с президентом вице-премьер Дмитрий Рогозин . Зачем на самолетах устанавливать дополнительную навигационную систему и кто за это в итоге заплатит?

Сейчас на самолетах установлена международная система навигации GPS. Как следует из документа Минтранса, к 2022 году на все суда, которые эксплуатируют российские авиакомпании, будет распространяться требование по оснащению их системой ГЛОНАСС, причем как на новые, так и уже существующие.

Федор Борисов. Сегодня парк российских авиакомпаний насчитывает более 600 иностранных самолетов. И если с лайнерами российского производства проблем не возникнет, то с Airbus и Boeing урегулировать этот вопрос будет достаточно проблематично, говорит ведущий научный сотрудник Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ

Федор Борисов, ведущий научный сотрудник Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ: «Для них это опция, без которой они могут спокойно существовать на всех других рынках. Поэтому, очевидно, что эту опцию они переложат на российские авиакомпании. При этом ГЛОНАСС — это не просто навигатор, который вы ставите на торпедо в машине, это достаточно сложный прибор, на который замыкаются действия очень большого количества систем в самолете. Это прибор, который должен быть сертифицирован, и это не просто „хочу вот это“, „хочу вот то“. Этот прибор должен пройти соответствующие испытания. Это достаточно сложный вопрос: нужно ли в данном случае его сертифицировать в Европе и в США с учетом того, что основная масса иностранных самолетов производится в Европе и США, которые используются в России ».

По утверждению экспертов, для установки новых модулей навигации потребуется вносить изменения в конструкцию каждого типа самолета, а это стоит миллионы долларов. Почему не использовать штатный GPS и зачем переводить весь российский авиапарк на ГЛОНАСС?

Дмитрий Адамидов , независимый аналитик: «Рогозин объявил во всеуслышание о том, что ГЛОНАСС будет у нас теперь самоокупаемым, соответственно, вот один из способов самоокупаемости — это такие регулятивные правила, которые, собственно говоря, видимо, просто будут как законодательный акт приняты. Поэтому я думаю, что это такая задача продать ГЛОНАСС. В авиации, где всегда такое — любое практически — решение, оно очень быстро приобретает политический оттенок. А часто еще политика здравый смысл заслоняет. Будет принято решение — выполнят. В принципе, это обычная практика. На самом деле, во всех высокотехнологичных отраслях ты защищаешь свои какие-то разработки, свой рынок и так далее. То есть тут ничего такого революционного не происходит. Ну, нормально. У нас вообще эпоха протекционизма».

ГЛОНАСС является прямым конкурентом GPS. В условиях, когда не знаешь, какие еще санкции могут применить против твоей страны, было бы логично перевести свой авиапарк на собственную навигационную систему. В конце концов, когда обязали оснастить модулями ЭРА-ГЛОНАСС все автомобили, тоже было много шума. Однако как-то все работает. Значит и с самолетами можно сделать то же самое. В конце концов, если будут работать две системы, это только улучшит навигацию.