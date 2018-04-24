Для авиакомпаний придумали новое требование

Все самолеты российских авиакомпаний должны быть оснащены ГЛОНАСС — Рогозин

В данный момент в российском законодательстве требования об обязательном оборудовании воздушных судов системой ГЛОНАСС отсутствуют.

Все самолеты российских авиакомпаний должны быть оснащены навигационной спутниковой системой ГЛОНАСС в обязательном порядке по примеру системы «ЭРА-ГЛОНАСС» для автомобилей.

«Сегодня более 600 иностранных бортов у нас летает в рамках наших авиационных компаний. Полагаю необходимым сделать то же самое — вводить в требования, чтобы если самолет закупается российской авиационной компанией, он в обязательном порядке должен быть оснащен этим модулем», — сказал Рогозин, слова которого приводятся на сайте Кремля.