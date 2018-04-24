Прогноз результатов X5 Retail Group за 1 кв по МСФО: динамика рентабельности продолжит ухудшаться, — Аналитики Sberbank Investment Research

В четверг X5 Retail Group представит результаты за 1К18 по МСФО.

Компания уже сообщила о том, что выручка за квартал увеличилась на 20,2%, а сопоставимый показатель вырос на 0,5%. Таким образом, консолидированная выручка, вероятно, составит 351,9 млрд руб. Мы ожидаем снижения валовой прибыли относительно предыдущего квартала в силу сезонных факторов и дефляции. Мы моделируем валовую рентабельность на уровне 23,6%, а валовую прибыль — на уровне 83,2 млрд руб., что на 18% больше, чем в 1К18.

Мы ожидаем, что благодаря сезонным факторам операционные расходы уменьшатся относительно 4К17, хотя, вероятно, этот эффект будет нивелирован увеличением зарплат, которое началось в 4К17 и должно в полной мере отразиться на результатах за 1К18. Мы прогнозируем операционные расходы (за вычетом амортизации и затрат на программу долгосрочной мотивации сотрудников) на уровне 63,1 млрд руб. Учитывая вялую динамику выручки (в 1К18 она росла на 6 п. п. медленнее, чем торговая площадь), мы ожидаем увеличения операционных расходов до 17,9% от выручки (с 17,0% годом ранее). По нашим прогнозам, рентабельность по скорректированной EBITDA составит 6,4%, что на 130 б. п. меньше показателя за 1К17. Мы ожидаем снижения скорректированной EBITDA на 1% относительно 1К17 до 22,5 млрд руб. С поправкой на финансовые издержки и налог на прибыль это предполагает чистую прибыль на уровне 6,3 млрд руб., что на 23% ниже уровня 1К17 (уменьшение данного показателя обусловлено ростом расходов на амортизацию).