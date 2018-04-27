Фрадков допускает введение санкций против Промсвязьбанка

Глава временной администрации Промсвязьбанка Петр Фрадков заявил, что банк прорабатывает различные сценарии на случай санкций. Об этом пишет "Коммерсантъ".

"Мы этого не исключаем (санкций против Промсвязьбанка — "Газета.Ru"). Поэтому прорабатываем различные сценарии развития событий. Для нас главное — это безопасность клиентов, всех без исключения. Средний бизнес, розница, малый, оборонка… Так вот, наши клиенты при любом раскладе, даже самом плохом, точно не пострадают: все обязательства перед ними с нашей стороны в части валютной составляющей выполнены", — сказал Фрадков.

Он добавил, что в какой-то части могут быть ограничения: валютные переводы, действия, связанные с международными платежными системами.

Фрадков также рассказал, что его не пугают возможные санкции лично против него.

"Я несколько раз задумывался, чем они могут мне усложнить жизнь: счетов за рубежом у меня нет, недвижимости — тоже. Буду больше путешествовать по России. Если вдруг меня куда-то не будут пускать — ничего страшного. Переживу", — заявил Фрадков.