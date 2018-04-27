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Фрадков допускает введение санкций против Промсвязьбанка
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Фрадков допускает введение санкций против Промсвязьбанка 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: ТАСС
Глава временной администрации Промсвязьбанка Петр Фрадков заявил, что банк прорабатывает различные сценарии на случай санкций. Об этом пишет "Коммерсантъ".
"Мы этого не исключаем (санкций против Промсвязьбанка — "Газета.Ru"). Поэтому прорабатываем различные сценарии развития событий. Для нас главное — это безопасность клиентов, всех без исключения. Средний бизнес, розница, малый, оборонка… Так вот, наши клиенты при любом раскладе, даже самом плохом, точно не пострадают: все обязательства перед ними с нашей стороны в части валютной составляющей выполнены", — сказал Фрадков.
Он добавил, что в какой-то части могут быть ограничения: валютные переводы, действия, связанные с международными платежными системами.
Фрадков также рассказал, что его не пугают возможные санкции лично против него.
"Я несколько раз задумывался, чем они могут мне усложнить жизнь: счетов за рубежом у меня нет, недвижимости — тоже. Буду больше путешествовать по России. Если вдруг меня куда-то не будут пускать — ничего страшного. Переживу", — заявил Фрадков.
Ранее ЦБ сообщил о необходимой сумме для докапитализации Промсвязьбанка.
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