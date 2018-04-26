В АСВ сообщили, когда начнутся выплаты вкладчикам лишившихся лицензий двух банков

"Выплаты начнутся не позднее 10 мая 2018 года. До указанной даты Агентство опубликует в местной прессе, а также разместит на сайте Агентства в сети Интернет официальное объявление о месте, времени, форме и порядке приема заявлений о выплате страхового возмещения", — заявили в АСВ.

Также стало известно, что банки-агенты будут отобраны на конкурсной основе в срок не позднее 3 мая 2018 года.

Ранее сообщалось, что Банк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций у махачкалинского банка «Эльбин» и у московского банка «Новый кредитный союз».