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АСВ выплатит вкладчикам Конфидэнс Банка 4,1 млрд рублей страховки
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АСВ выплатит вкладчикам Конфидэнс Банка 4,1 млрд рублей страховки 

Банки.ру 59 минут назад
Агентство по страхованию вкладов с 25 апреля начинает выплату страхового возмещения вкладчикам Конфидэнс Банка (Кострома), чья лицензия была отозвана 13 апреля текущего года.
Согласно полученному агентством реестру обязательств Конфидэнс Банка, за компенсациями на сумму около 4,1 млрд рублей могут обратиться порядка 9,8 тыс. вкладчиков, в том числе около 100 вкладчиков, имеющих счета (вклады) для предпринимательской деятельности (их требования оцениваются примерно в 5,7 млн рублей). Как сообщает департамент общественных связей АСВ, страховое возмещение будет выплачиваться в пяти субъектах РФ, в том числе в Костромской области за выплатами на сумму около 2,9 млрд рублей могут обратиться порядка 7,6 тыс. вкладчиков.
В период до 25 апреля 2019 года прием заявлений на страховку и иных необходимых документов, а также сами выплаты осуществляются через Сбербанк. На сайте АСВ приводится список подразделений банка-агента, доступных для получения компенсаций.
Возмещение выплачивается вкладчику в размере 100% суммы всех его вкладов (счетов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, на дату наступления страхового случая, но в совокупности не более 1,4 млн рублей. Проценты рассчитываются на дату наступления страхового случая исходя из условий каждого конкретного договора. По счету в иностранной валюте возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на 13 апреля 2018 года.
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