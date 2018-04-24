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Заксобрание утвердило инвестсоглашение между правительством Нижегородской области и ООО «ННПП-2»
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Заксобрание утвердило инвестсоглашение между правительством Нижегородской области и ООО «ННПП-2» 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Законодательное собрание Нижегородской области утвердило инвестиционное соглашение между областным правительством и ООО «ННПП-2». Об этом сообщает Управление по взаимодействию со СМИ регионального парламента.
Как отмечается в сообщении, на заседании Заксобрания 24 апреля депутаты приняли в двух чтениях закон «Об утверждении инвестиционного соглашения между правительством Нижегородской области и обществом с ограниченной ответственностью „ННПП-2“.
Соглашение является основанием для предоставления государственной поддержки в форме льготы по налогу на имущество ООО „ННПП-2“.
В частности, предусмотрено предоставление льготы по налогу на имущество в сумме 232 млн 198 тысяч рублей до 25 ноября 2022 года.
Предприятие реализует приоритетный инвестиционный проект в деревне Ключищи Большемурашкинского района по строительству свиноводческого комплекса полного цикла с расчетной мощностью 6 тыс. основных свиноматок и производством 180 тыс. голов свиней в год. Объем инвестиций составляет 3 млрд 600 млн рублей.
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