Заксобрание утвердило инвестсоглашение между правительством Нижегородской области и ООО «ННПП-2»

Законодательное собрание Нижегородской области утвердило инвестиционное соглашение между областным правительством и ООО «ННПП-2». Об этом сообщает Управление по взаимодействию со СМИ регионального парламента.

Как отмечается в сообщении, на заседании Заксобрания 24 апреля депутаты приняли в двух чтениях закон «Об утверждении инвестиционного соглашения между правительством Нижегородской области и обществом с ограниченной ответственностью „ННПП-2“.

Соглашение является основанием для предоставления государственной поддержки в форме льготы по налогу на имущество ООО „ННПП-2“.

В частности, предусмотрено предоставление льготы по налогу на имущество в сумме 232 млн 198 тысяч рублей до 25 ноября 2022 года.

Предприятие реализует приоритетный инвестиционный проект в деревне Ключищи Большемурашкинского района по строительству свиноводческого комплекса полного цикла с расчетной мощностью 6 тыс. основных свиноматок и производством 180 тыс. голов свиней в год. Объем инвестиций составляет 3 млрд 600 млн рублей.