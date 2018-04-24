«Роснефть» стала единственным поставщиком топлива для «Ангары» и «Союзов»

"Определить… публичное акционерное общество «Нефтяная компания „Роснефть“ единственным исполнителем осуществляемых в 2018-2019 годах закупок ракетного топлива нафтил для нужд государственной корпорации по космической деятельности „Роскосмос“, — говорится в документе.

Минфин и В сентябре прошлого года официальный представитель Роскосмоса подтвердил РИА Новости, что ФАС Минэкономразвития работают над решением правительства о наделении „Роснефти“ статусом единственного поставщика нафтила (ракетного топлива) для предприятий госкорпорации.

Нафтил — нетоксичное топливо, используемое в российских ракетах „Союз“ и „Ангара“.