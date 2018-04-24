«Роснефть» стала единственным поставщиком топлива для «Ангары» и «Союзов» 

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Правительство РФ определило "Роснефть" единственным поставщиком нафтила (ракетного топлива) для "Роскосмоса" на 2018-2019 годы, говорится в распоряжении на официальном интернет-портале правовой информации.
"Определить… публичное акционерное общество «Нефтяная компания „Роснефть“ единственным исполнителем осуществляемых в 2018-2019 годах закупок ракетного топлива нафтил для нужд государственной корпорации по космической деятельности „Роскосмос“, — говорится в документе.
В сентябре прошлого года официальный представитель Роскосмоса подтвердил РИА Новости, что ФАС, Минфин и Минэкономразвития работают над решением правительства о наделении „Роснефти“ статусом единственного поставщика нафтила (ракетного топлива) для предприятий госкорпорации.
Нафтил — нетоксичное топливо, используемое в российских ракетах „Союз“ и „Ангара“.
»Роснефть" уже является единственным поставщиком топлива для ряда министерств и ведомств. Например, «Роснефть» и ее структуры являются единственным поставщиком моторного топлива для служебного транспорта МВД на 2018–2019 годы. Кроме того, «Роснефть» является единственным поставщиком топлива для Следственного комитета РФ.