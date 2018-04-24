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Сына Черномырдина признали банкротом
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Сына Черномырдина признали банкротом 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Арбитражный суд Москвы признал банкротом сына бывшего премьер-министра России Виктора Черномырдина бизнесмена Виталия Черномырдина. Об этом сообщает РИА «Новости».
"Признать Черномырдина… банкротом", — огласил резолютивную часть решения суда судья Сергей Гончаренко.
Как стало известно, суд открыл процедуру реализации его имущества.
Уточняется, что первая процедура банкротства была введена в отношении Черномырдина в сентябре прошлого года по заявлению банка ВТБ, задолженность перед которым составляла более 304 млн руб.
На данный момент крупнейшим кредитором, чьи требования включены в реестр требований кредиторов Виталия Черномырдина, является металлургическая компания «Северсталь». Обязательства перед ней составляют около 17,7 млрд руб.
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