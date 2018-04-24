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Сын экс-премьера Черномырдина признан банкротом
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Сын экс-премьера Черномырдина признан банкротом 

BFM.RU 28 минут назад
Бизнесмен, сын экс-премьер-министра Виктора Черномырдина Виталий Черномырдин признан судом банкротом. Арбитражный суд столицы открыл процедуру реализации его имущества, сообщает РИА Новости.
Первая процедура банкротства — реструктуризация долгов — была введена в отношении Черномырдина-младшего в сентябре 2017 года по заявлению банка ВТБ. Задолженность Черномырдина перед банком составляла более 304 миллионов рублей.
Сейчас крупнейшим кредитором Черномырдина является металлургическая компания «Северсталь». Бизнесмен задолжал около 17,7 миллиарда рублей. Суд возложил обязанности финансового управляющего в процедуре реализации имущества на Руслана Губайдуллина, который был финуправляющим и в начальной процедуре банкротства.
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