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Сбербанк впервые в РФ предоставил проектное финансирование со счетами эскроу
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Сбербанк впервые в РФ предоставил проектное финансирование со счетами эскроу 

Вести.Ru 38 минут назад
Фото: Вести.Ru
Кредитная линия на 1,2 миллиарда рублей открыта для девелоперской компании «Брусника», деньги предоставлены для строительства новой очереди квартала «Новин» в Тюмени.
На счете эскроу аккумулируются средства до выполнения застройщиком своих обязательств. Покупатель вносит деньги на этот счет, а банк блокирует их до завершения строительства и перечисляет застройщику только после передачи квартиры покупателю.
Сбербанк подчеркивает, что проведенная сделка — первая в стране по новой системе финансирования жилищного строительства. Полный переход на счета эскроу должен произойти в течение трех лет.
Согласно плану, утвержденному правительством, уже к середине следующего года доля таких сделок должна составлять не менее 30% от всего числа зарегистрированных договоров участия в долевом строительстве, а к концу 2020 года — 95%.
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