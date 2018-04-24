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Дерипаска заранее готовился к санкциям
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Дерипаска заранее готовился к санкциям 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Бизнесмен Олег Дерипаска поручил советникам составить планы на случай непредвиденных обстоятельств еще в декабре, когда впервые появилась информация о санкциях США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на людей, близких к Дерипаске и его бизнесу.
По словам собеседников агентства, руководители, юристы и помощники Дерипаски встречались почти еженедельно, чтобы разработать план для разных санкционных сценариев.
По данным Reuters, в итоге были предприняты превентивные меры для смягчения последствий санкций, в том числе переключение большинства платежей в долларах в евро и фунты. Также были якобы составлены планы по замене поставщиков оборудования из США европейскими компаниями.
По словам источников агентства, когда обсуждались жесткие ограничительные меры против всего бизнеса Дерипаски, членов его команды «бросало в холодный пот», так как к этому «невозможно подготовиться».
В итоге Вашингтон выбрал именно этот сценарий, подчеркивает Reuters.
Шестого апреля США ввели санкции против 24 российских бизнесменов, госслужащих и нескольких компаний. В списке, среди прочих, оказались Виктор Вексельберг, Олег Дерипаска, Сулейман Керимов и Алексей Миллер. Акции компании «Русал», долями в которой владеют Дерипаска и Вексельберг, подешевели до исторического минимума. Компания заявила о рисках дефолта по обязательствам. Дерипаска назвал санкции «неприятными, но не неожиданными». Основания для введения санкций, по его мнению, были «безосновательными и смехотворными».
Минфин США 23 апреля заявил, что может отменить санкции в отношении UC Rusal, если Дерипаска откажется от контроля над компанией. После заявления американского ведомства стоимость акций компании на Московской бирже начала расти на 15 процентов.
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