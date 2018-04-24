Дерипаска заранее готовился к санкциям

Бизнесмен Олег Дерипаска поручил советникам составить планы на случай непредвиденных обстоятельств еще в декабре, когда впервые появилась информация о санкциях США . Об этом сообщает Reuters со ссылкой на людей, близких к Дерипаске и его бизнесу.

По словам собеседников агентства, руководители, юристы и помощники Дерипаски встречались почти еженедельно, чтобы разработать план для разных санкционных сценариев.

По данным Reuters , в итоге были предприняты превентивные меры для смягчения последствий санкций, в том числе переключение большинства платежей в долларах в евро и фунты. Также были якобы составлены планы по замене поставщиков оборудования из США европейскими компаниями.

По словам источников агентства, когда обсуждались жесткие ограничительные меры против всего бизнеса Дерипаски, членов его команды «бросало в холодный пот», так как к этому «невозможно подготовиться».

В итоге Вашингтон выбрал именно этот сценарий, подчеркивает Reuters.