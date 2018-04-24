В Кремле оценили возможность снятия санкций с Русала

Заявления американского минфина о возможности снятия санкций с Русала носят гипотетический характер, в то время как сами ограничения «больно бьют» по потребителям компании по всему миру, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

«Я бы был весьма сдержан (по поводу ожиданий по снятию санкций), потому что эти заявления носят абсолютно гипотетический характер», — сказал Песков, сравнив действия США с экономическим рейдерством.

По его словам, «очевидно, что принятые решения весьма больно бьют по потребителям продукции компании различных континентов, и весьма очевидно, что эти потребители задаются вопросом, с какой стати им нести убытки и испытывать чрезвычайные трудности», передает РИА «Новости»

«Нет, но известно, что эту тему активно поднимают перед правительствами своих стран многие деловые структуры и юридические лица, в том числе и в Европе», — сказал Песков.

Во вторник стало известно, что американский минфин своим заявлением о возможности снятия санкций с Русала помог компании за два дня вернуть 122 млрд рублей капитализации.