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В Кремле оценили возможность снятия санкций с Русала
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В Кремле оценили возможность снятия санкций с Русала 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: ТАСС
Заявления американского минфина о возможности снятия санкций с Русала носят гипотетический характер, в то время как сами ограничения «больно бьют» по потребителям компании по всему миру, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Я бы был весьма сдержан (по поводу ожиданий по снятию санкций), потому что эти заявления носят абсолютно гипотетический характер», — сказал Песков, сравнив действия США с экономическим рейдерством.
По его словам, «очевидно, что принятые решения весьма больно бьют по потребителям продукции компании различных континентов, и весьма очевидно, что эти потребители задаются вопросом, с какой стати им нести убытки и испытывать чрезвычайные трудности», передает РИА «Новости».
Песков также заявил, что президент России Владимир Путин не обсуждал с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном ситуацию с Русалом.
«Нет, но известно, что эту тему активно поднимают перед правительствами своих стран многие деловые структуры и юридические лица, в том числе и в Европе», — сказал Песков.
Во вторник стало известно, что американский минфин своим заявлением о возможности снятия санкций с Русала помог компании за два дня вернуть 122 млрд рублей капитализации.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что после того, как США ввели санкции против «РусАла», и как компания получила поддержку в Китае.
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