В ФАС не исключили снижения акцизов на топливо в случае роста цен на нефть

"На крайний вариант есть и другие меры, которые можно применить (если цены на нефть сильно вырастут — ред.) Мы тогда подумаем о снижении акцизов прежде всего, потому что акцизы в последние годы были главной причиной, провоцирующей рост (цен на нефтепродукты — ред.)", — сказал Артемьев.

Он напомнил, что весной и осенью традиционно отмечается рост цен на нефтепродукты из-за сезона посевной и уборочной кампаний. Кроме того, цены на бензин внутри страны растут сильнее, когда увеличение акцизов совпадает с удорожанием нефти на мировых рынках. Между тем, акцизы на топливо в последние годы значительно росли, так как средства от их уплаты поступают в дорожные фонды, из которых финансируется строительство дорог.

"Однако мы последние семь лет в части цен на нефтепродукты по среднегодовой цене сдержались в пределах инфляции. И в этом году тоже постараемся", — подчеркнул Артемьев.

По его словам, для российского бюджета хорошо, что цены на нефть на мировых рынках достигли 75 долларов за баррель. По словам главы ФАС, служба следит, чтобы крупные компании продавали нефтепродукты на бирже не другим крупным компаниям, а трейдерам.

"И, конечно, если предложение будет большим, то такого стремительного роста цен, как на мировых рынках, не предвидится", — заключил он.