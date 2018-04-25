Ещё
В ФАС не исключили снижения акцизов на топливо в случае роста цен на нефть
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В ФАС не исключили снижения акцизов на топливо в случае роста цен на нефть 

РИА Новости 42 минуты назад
Фото: РИА Новости
ПОНИЗОВКА (Крым), 25 апр — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России теоретически готова рассмотреть возможность снижения акцизов на топливо, если мировые цены на нефть слишком сильно и резко вырастут, сообщил журналистам глава службы Игорь Артемьев.
"На крайний вариант есть и другие меры, которые можно применить (если цены на нефть сильно вырастут — ред.) Мы тогда подумаем о снижении акцизов прежде всего, потому что акцизы в последние годы были главной причиной, провоцирующей рост (цен на нефтепродукты — ред.)", — сказал Артемьев.
Он напомнил, что весной и осенью традиционно отмечается рост цен на нефтепродукты из-за сезона посевной и уборочной кампаний. Кроме того, цены на бензин внутри страны растут сильнее, когда увеличение акцизов совпадает с удорожанием нефти на мировых рынках. Между тем, акцизы на топливо в последние годы значительно росли, так как средства от их уплаты поступают в дорожные фонды, из которых финансируется строительство дорог.
"Однако мы последние семь лет в части цен на нефтепродукты по среднегодовой цене сдержались в пределах инфляции. И в этом году тоже постараемся", — подчеркнул Артемьев.
По его словам, для российского бюджета хорошо, что цены на нефть на мировых рынках достигли 75 долларов за баррель. По словам главы ФАС, служба следит, чтобы крупные компании продавали нефтепродукты на бирже не другим крупным компаниям, а трейдерам.
"И, конечно, если предложение будет большим, то такого стремительного роста цен, как на мировых рынках, не предвидится", — заключил он.
РИА Новости: последние новости
В России завели более двух тысяч дел о нарушениях пожаробезопасности в ТЦ "И шантаж, и крик души". Аналитик о заявлении "Нафтогаза" про конфликт с РФ Гуманитарная ситуация в Сирии ухудшается, считает еврокомиссар
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Афганцы перекрыли центр Киева113
Рабочие рассказали подробности резни на заводе ГАЗ53
Разрушен подземный ядерный полигон КНДР87
«Внук Гитлера» обратился к России за помощью131
«Под откос»: в Раде предсказали распад Украины138
Видео
01:20
СК объяснил «золотой дождь» в Якутии
Происшествия
01:05
РФ показала обломки «умных» ракет Трампа
Оружие Армия
02:17
Сына Миддлтон назвали «сильным именем»
В мире
01:14
Москва отреагировала на волнения в Армении
Политика
00:40
Украина вынесла вердикт задержанной россиянке
Происшествия
00:39
Украина цепляется за российский газ
Экономика Статьи
01:04
Разрушен подземный ядерный полигон КНДР
В мире Катастрофы
01:00
Первомай в Москве: шашлыки спасут самолетами
Погода Общество
00:15
В США заявили о провале Су-57
Армия Оружие
00:53
Куда долетят «Калибры» из Чёрного моря
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение