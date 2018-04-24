Ещё
Тинькофф Банк изменил тарифы по кредитным картам
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Тинькофф Банк изменил тарифы по кредитным картам 

Банки.ру 1 час назад
Тинькофф Банк внес ряд изменений в тарифы по выпуску и обслуживанию кредитных карт. Так, перевыпустить любую кредитную карту, в том числе дополнительную, теперь можно абсолютно бесплатно вне зависимости от причины ее замены. Дополнительные карты, в свою очередь, выпускаются и обслуживаются без взимания комиссии.
Важные изменения претерпела процедура взимания штрафов за пропуск минимального платежа. Если раньше за первый пропуск платежа штраф составлял 590 рублей, за второй подряд — 1% от суммы задолженности плюс 590 рублей, а за третий — 2% от задолженности плюс 590 рублей, то теперь процентная часть отменена и за каждый пропуск будет взиматься 590 рублей.
«Несмотря на некоторое смягчение штрафной политики, плата в 590 рублей все равно остается крупной. Справедливости ради стоит отметить, что взимается он при сумме задолженности свыше 150 рублей», — комментирует эксперт по банковским картам Банки.ру Екатерина Марцукова.
Продуктовый виджет
Банки.ру: последние новости
Минфин США назвал условия для снятия санкций с «Русала» «ФК Открытие» трансформирует региональную сеть отделений Заплати налоги вместо «Газпрома» и спи спокойно
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина объявила России речную блокаду112
Наказать Россию: «семерка» готовит санкции193
Шойгу выдвинул обвинение США305
Подвыпившие чиновники и обнаженные тусовщицы16
Королева красоты оказалась водителем бандитов26
Видео
01:08
Наказать Россию: «семерка» готовит санкции
В мире Политика
01:08
Назван преемник Саргсяна
В мире СНГ
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
00:19
Обшивка отошла в воздухе у самолёта «Нордавиа»
Происшествия
01:13
Нетрезвые супруги из полиции подрались с продавцами
Происшествия
01:39
Правительство Британии уличили во лжи
В мире
01:22
Кадыров готов сложить полномочия главы Чечни
Политика
03:23
Синоптики рассказали о погоде во вторник
Общество Новости Москвы
00:34
ЦБ прогнозирует рост экономики
Экономика
00:46
Лолита рассказала о недоразумении с пограничниками
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение