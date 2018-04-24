Тинькофф Банк изменил тарифы по кредитным картам

Тинькофф Банк внес ряд изменений в тарифы по выпуску и обслуживанию кредитных карт. Так, перевыпустить любую кредитную карту, в том числе дополнительную, теперь можно абсолютно бесплатно вне зависимости от причины ее замены. Дополнительные карты, в свою очередь, выпускаются и обслуживаются без взимания комиссии.

Важные изменения претерпела процедура взимания штрафов за пропуск минимального платежа. Если раньше за первый пропуск платежа штраф составлял 590 рублей, за второй подряд — 1% от суммы задолженности плюс 590 рублей, а за третий — 2% от задолженности плюс 590 рублей, то теперь процентная часть отменена и за каждый пропуск будет взиматься 590 рублей.

Екатерина Марцукова. «Несмотря на некоторое смягчение штрафной политики, плата в 590 рублей все равно остается крупной. Справедливости ради стоит отметить, что взимается он при сумме задолженности свыше 150 рублей», — комментирует эксперт по банковским картам Банки.ру

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