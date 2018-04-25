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Кредит Европа Банк предлагает новую кредитную карту с бонусами
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Кредит Европа Банк предлагает новую кредитную карту с бонусами 

Банки.ру 57 минут назад
Кредит Европа приступил к выпуску новой кредитной карты «Card Credit Plus» моментальной выдачи с бонусной программой.
Отличительной особенностью программы является то, что баллы начисляются и могут быть использованы (1 балл = рубль) моментально. Для использования баллов на оплату следующей покупки клиенту необходимо проставить соответствующую отметку в личном кабинете через мобильный банк.
«Это первая карта на рынке с таким быстрым механизмом начисления и списания баллов, при этом баллами может быть оплачена как полная стоимость покупки, так и ее часть», — сообщает эксперт по банковским картам Банки.ру Екатерина Марцукова.
Продуктовый виджет
Баллы начисляются в размере 5% от трат в категориях «Одежда», «Кафе и рестораны», «Кино», «Красота и здоровье». За прочие покупки клиент получит 1% баллами. Максимум в месяц может быть начислено 5 000 баллов.
Кредитный лимит по карте составляет до 600 тыс. рублей, процентная ставка — 25% годовых на покупки по истечении льготного периода (до 55 дней) и 39% годовых по прочим операциям.
За рубежом клиенты смогут снимать наличные абсолютно бесплатно, та же операция на территории РФ облагается комиссией 4,9%, минимум 399 рублей в устройствах банка и 5,5%, минимум 499 рублей в сторонних устройствах.
Плата за обслуживание карты — 79 рублей в месяц, не взимается при сумме покупок в месяц от 15 тыс. рублей.
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