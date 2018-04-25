Кредит Европа Банк предлагает новую кредитную карту с бонусами

Кредит Европа приступил к выпуску новой кредитной карты «Card Credit Plus» моментальной выдачи с бонусной программой.

Отличительной особенностью программы является то, что баллы начисляются и могут быть использованы (1 балл = рубль) моментально. Для использования баллов на оплату следующей покупки клиенту необходимо проставить соответствующую отметку в личном кабинете через мобильный банк.

Екатерина Марцукова. «Это первая карта на рынке с таким быстрым механизмом начисления и списания баллов, при этом баллами может быть оплачена как полная стоимость покупки, так и ее часть», — сообщает эксперт по банковским картам Банки.ру

Продуктовый виджет

Баллы начисляются в размере 5% от трат в категориях «Одежда», «Кафе и рестораны», «Кино», «Красота и здоровье». За прочие покупки клиент получит 1% баллами. Максимум в месяц может быть начислено 5 000 баллов.

Кредитный лимит по карте составляет до 600 тыс. рублей, процентная ставка — 25% годовых на покупки по истечении льготного периода (до 55 дней) и 39% годовых по прочим операциям.

За рубежом клиенты смогут снимать наличные абсолютно бесплатно, та же операция на территории РФ облагается комиссией 4,9%, минимум 399 рублей в устройствах банка и 5,5%, минимум 499 рублей в сторонних устройствах.

Плата за обслуживание карты — 79 рублей в месяц, не взимается при сумме покупок в месяц от 15 тыс. рублей.