Ещё
«Почта России» усилит меры безопасности во время ЧМ-2018
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Почта России» усилит меры безопасности во время ЧМ-2018 

РИА Новости 49 минут назад
Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын
"Почта России" во время проведения чемпионата мира по футболу 2018 года будет проверять все вложения в посылках, адресованных в города проведения матчей, на предмет отсутствия запрещенных к отправке предметов и веществ, говорится в сообщении компании.
"В период с 1 мая по 25 июля 2018 года прием посылок, отправлений EMS и посылок 1-го класса, адресованных в Волгоградскую область, Калининградскую область, Краснодарский край, Москву и Московскую область, Нижегородскую область, Республики Татарстан и Мордовия, Ростовскую область, Самарскую область, Санкт-Петербург и Ленинградскую область, Свердловскую область, осуществляется с обязательной проверкой вложения для дополнительного контроля отсутствия предметов и веществ, запрещенных к пересылке", — говорится в сообщении.
Посылки необходимо будет предъявлять работникам почтового отделения в открытом виде. Также "Почта России" рекомендует клиентам отправлять посылки и отправления EMS в выше обозначенные регионы с описью вложения.
Информация о временных изменениях размещена в почтовых отделениях на информационных стендах.
"Это стандартная практика для почтовых операторов всего мира в период проведения крупных спортивных мероприятий. Подобные меры безопасности применялись в отделениях почтовой связи при проведении XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи, а также Кубка конфедераций FIFA 2017 года", — указывается в сообщении.
Компания отмечает, что вопросы безопасности и допустимости содержимого почтовых отправлений находятся на особом контроле службы безопасности "Почты России". В постоянном режиме в рамках действующего законодательства, осуществляется контроль за законностью содержимого почтовых отправлений на различных этапах пересылки, в том числе с помощью специального оборудования, установленного в местах сортировки и обработки посылок и мелких пакетов.
РИА Новости: последние новости
Минфин США отреагировал на решение Дерипаски по En+ "Газпром" не прекратит транзит газа через Украину после 2019 года Татарстан предлагает продлить ВСМ Москва-Казань
Комментарии1  Ещё 39 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ отреагировала на планы отобрать Крымский мост122
США раскрыли участь попавших в РФ «Томагавков»43
Майские пенсии доставят по особому графику125
Минфин США отреагировал на решение Дерипаски122
«Неизлечимо больному» Билану вынесли вердикт49
Видео
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:26
ФСБ предотвратила теракты в Москве
Происшествия Ближний Восток
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:30
Посадка Су-57 попала на видео
Армия Оружие
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
09:56
Песков ответил на вопрос о прошении Собчак
Политика Происшествия
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
01:44
Учитель скрутил школьника во время урока
Другое Происшествия
01:36
Принц Уильям и Кейт Миддлтон дали имя новорождённому сыну
В мире Европа
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
Другое Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение