«Почта России» усилит меры безопасности во время ЧМ-2018

"Почта России" во время проведения чемпионата мира по футболу 2018 года будет проверять все вложения в посылках, адресованных в города проведения матчей, на предмет отсутствия запрещенных к отправке предметов и веществ, говорится в сообщении компании.

Посылки необходимо будет предъявлять работникам почтового отделения в открытом виде. Также "Почта России" рекомендует клиентам отправлять посылки и отправления EMS в выше обозначенные регионы с описью вложения.

Информация о временных изменениях размещена в почтовых отделениях на информационных стендах.

"Это стандартная практика для почтовых операторов всего мира в период проведения крупных спортивных мероприятий. Подобные меры безопасности применялись в отделениях почтовой связи при проведении XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи, а также Кубка конфедераций FIFA 2017 года", — указывается в сообщении.

Компания отмечает, что вопросы безопасности и допустимости содержимого почтовых отправлений находятся на особом контроле службы безопасности "Почты России". В постоянном режиме в рамках действующего законодательства, осуществляется контроль за законностью содержимого почтовых отправлений на различных этапах пересылки, в том числе с помощью специального оборудования, установленного в местах сортировки и обработки посылок и мелких пакетов.