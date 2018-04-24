Главные по мусору: переработкой отходов в Подмосковье займутся структура «Ростеха» и сын генпрокурора

Дочерняя структура «Ростеха» , компания «РТ-Инвест» выиграла конкурс регионального оператора по обращению с отходами в Подмосковье и будет вывозить и перерабатывать более половины мусора региона.

«Суммарный объем отходов по зонам составляет более 2 млн т в год, или более 60% от всего объема отходов, образуемых в Подмосковье», — сообщила в понедельник пресс-служба госкорпорации.

«РТ-Инвест» планирует с 1 января 2019 года начать работу по раздельному сбору мусора в Рузском, Каширском и Сергиево-Посадском кластерах Подмосковья. Объем инвестиций в проект превысит за два года 10 млрд рублей. Эти вложения позволят региональному оператору внедрить систему раздельного сбора для «грязных» (органика) и «чистых» (пластик, бумага, картон) отходов, разместить баки для опасных отходов (батарейки, аккумуляторы, другие гаджеты), построить мусороперерабатывающие комплексы (МПК) в каждой из зон. В их состав будут входить комплексы по полуавтоматической сортировке отходов, мощностью более 300 000 т в год каждый, а также участки компостирования органических фракций.

Гендиректор «РТ-Инвест» Андрей Шипелов обещает до конца 2019 года внедрить раздельный сбор мусора на 60% территории Московской области» и создать инфраструктуру для максимального вовлечения полезных фракций во вторичный оборот. Главная цель, по его словам, — «нулевое» захоронение отходов на территории Подмосковья.

Три предприятия «РТ-Инвест» оказались среди победителей конкурса по выбору семи региональных операторов по сбору, транспортировке, переработке и утилизации мусора, объявленным министерством экологии и природопользования Московской области. Они придут на смену почти 300 организаций, которые занимаются вывозом мусора в настоящее время.

Операторы будут заниматься мусором в семи кластерах, на который было поделено Подмосковье. Совокупная сумма контрактов на 10 лет превысит 162 млрд рублей (без НДС). Итоги конкурса были объявлены накануне, 23 апреля.

Победителями конкурса по трем контрактам на общую сумму в 92,5 млрд рублей стали предприятия «РТ Инвест». ООО «Рузский РО» будет работать в Рузском, «Каширская РО» — в Каширском и «Растим-МО» — в Сергиево-Посадском кластерах региона.

Мусоровывозящая компания «Хартия» выиграла конкурс на переработку отходов в Ногинском кластере. Стоимость контракта — 29,6 млрд рублей. Бенефициаром ООО «Хартия», как следует из данных системы СПАРК, является сын генпрокурора России Игорь Чайка . Его доля в компании превышает 50%.

Региональным оператором Чеховского кластера станет ООО «МСК-НТ» (бенефициар — бизнесмен Игорь Черемской). Стоимость услуг по переработке мусора в течение 10 лет составит 14,447 млрд рублей

Стоимость десятилетнего контракта на работу в Алексинском кластере составит почти 6,7 млрд рублей. «МКМ-логистика» отозвала свою. Самый маленький контракт — на 7,88 млрд руб. — у ООО «Экопромсервис»; эта компания выиграла право на сбор и вывоз мусора на северо-западе (Алексинский кластер). Компания производит оборудование для переработки отходов с 2012 г., ее основной владелец — Людмила Анциферова (данные «СПАРК-Интерфакса»).

В Воскресенском кластере мусором будет заниматься «СПМ Долгопрудный », стоимость контракта — 18,7 млрд рублей. В Алексинском кластере — ООО «Экопромсервис» (бенефициар — Людмила Анциферова), сумма контракта — 6,7 млрд рублей.

Соответствующие контракты с компаниями, отобранными региональными операторами по обращению с отходами, будут подписаны не позднее 4 мая.

Главные по мусору

Среди компаний, ставших региональными операторами по обращению с отходами в Подмосковье, наиболее известны «РТ-Инвест» и ООО «Хартия».

Компания «РТ-Инвест» была создан Андреем Шипеловым в марте 2012 года. И громко заявила о себе осенью 2014 года, когда по распоряжению правительства России одна из ее структур была назначена концессионером проекта по созданию и обслуживанию системы взимания платы с грузовиков «Платон». Партнером «РТ-Инвеста» в этом проекте c долей 50% стал миллиардер Игорь Ротенберг

В создание «Платона» было вложено более 29 млрд рублей, из них 27 млрд рублей — кредит Газпромбанка . Оператор «Платона» в течение 13 лет с момента запуска, по условиям концессионного соглашения, получает из федерального бюджета по 10,6 млрд рублей в год. В июне 2017 года в «РТ-Инвесте» заявили, что «Платон» принес в бюджет 27 млрд рублей.

25,01% «РТ-Инвест» принадлежат в настоящее время «Ростеху». Остальные 74,99% — структуре Шипелова. В июле 2017 года Forbes стало известно, что Сергей Скворцов , председатель совета директоров ПАО «АвтоВаз» , а до этого — заместитель генерального директора госкорпорации «Ростех» и партнер группы компаний «Тройка-Диалог», приобретает у Шипелова 39,99% «РТ-Инвест».

О том, что Скворцов входит в капитал «РТ-Инвеста» в интервью Forbes сообщил сам Шипелов. Скворцов это подтвердил. Он рассказал, что во время работы в «Ростехе» он курировал, в том числе, «РТ-Инвест». В 2016 году Шипелов предложил ему инвестиционное партнерство. «Поскольку я был хорошо знаком с проектами „РТ-Инвеста“ и связанными с ними рисками, это позволило мне быстро принять решение об инвестировании», сказал Скворцов.

В июне 2017 года структуры «РТ-Инвеста» победили в конкурсе на строительство до 2022 года четырех мусоросжигательных заводов в Подмосковье и одного — в Казани . стало известно 19 июня. Общая сумма капитальных затрат по проекту составит около 150 млрд рублей. При сжигании мусора заводы будут генерировать энергию, которая будет продаваться на оптовом рынке по «зеленому» повышенному тарифу, который увеличит цены для крупных предприятий в регионах, где будут построены эти заводы, на 2-2,5%.

Четыре завода в Московской области будут перерабатывать в энергию 2,8 млн т отходов в год, что сократит объем захоронения в области на 30% к 2023 году. Казанский завод будет перерабатывать в энергию 550 000 т отходов в год, и позволит достичь, как говорят в «РТ-Инвест», «нулевого захоронения» в Казани к 2023 году.

ООО «Хартия» было создано в 2012 году. В декабре 2017 году младший сын генпрокурора России Юрия Чайки Игорь Чайка купил 60% в компании. 40% компании осталось у ее основателя Александра Цуркана . Но как заявил РБК сам Игорь Чайка, в 2018 году Цуканов полностью выйдет из компании.

В 2015 году ООО «Хартия» выиграло два 15-летних контракта на вывоз мусора в Москве на 42,6 млрд рублей. В 2016 году еще несколько контрактов на сумму в 220,3 млн рублей. В 2017 году — контракты на 182 млн рублей.

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