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МОЭК через суд взыскал с УК более 38 млн рублей долга за горячую воду
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МОЭК через суд взыскал с УК более 38 млн рублей долга за горячую воду 

РИАМО 42 минуты назад
Фото: РИАМО
ПАО «МОЭК» выиграл в Арбитражном суде дело против управляющей компании-должника ООО «УК „ЮНИ-ДОМ“ на сумму более 38 миллионов рублей за горячее водоснабжение, говорится в сообщении пресс-службы энергетической компании.
»Сумма долга, указанная в иске, сформировалась в июле-августе 2017 года из-за неоплаты поставленной горячей воды. На момент вынесения решения Арбитражным судом ответчик признал долг и погасил задолженность в полном объеме, с компании-должника также была взыскана неустойка в размере 939 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
ООО «УК ЮНИ-ДОМ» — одна из крупнейших управляющих компаний Москвы в сфере ЖКХ и один из наиболее крупных должников за поставленные тепловые ресурсы. Данная организация занимается обслуживанием около 350 многоквартирных жилых домов в Восточном административном округе Москвы.
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