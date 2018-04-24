МОЭК через суд взыскал с УК более 38 млн рублей долга за горячую воду

ПАО «МОЭК» выиграл в Арбитражном суде дело против управляющей компании-должника ООО «УК „ЮНИ-ДОМ“ на сумму более 38 миллионов рублей за горячее водоснабжение, говорится в сообщении пресс-службы энергетической компании.

»Сумма долга, указанная в иске, сформировалась в июле-августе 2017 года из-за неоплаты поставленной горячей воды. На момент вынесения решения Арбитражным судом ответчик признал долг и погасил задолженность в полном объеме, с компании-должника также была взыскана неустойка в размере 939 тысяч рублей», — говорится в сообщении.