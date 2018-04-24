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ВТБ закрыл сделку по приобретению доли аэропорта Геленджик
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ВТБ закрыл сделку по приобретению доли аэропорта Геленджик 

Rambler News Service 50 минут назад
«24 апреля банк ВТБ завершил сделку по приобретению доли аэропорта Геленджик. Владельцами в равных долях выступают банк ВТБ и Таймураз Боллоев. Сделка соответствует всем необходимым российским и международным требованиям», — говорится в сообщении.
В пресс-службе ВТБ напомнили, что «5 апреля 2018 года ФАС согласовала ходатайство партнеров на проведение сделки».
Банк ВТБ видит перспективы роста пассажирских перевозок в регионе и планирует развивать инфраструктуру аэропорта после его приобретения.
«ВТБ и Таймураз Боллоев приобрели доли у ООО «Аэропорт „Геленджик“. Ранее, в феврале 2018 года, »Базэл Аэро” продало активы аэропорта Геленджик в ООО «Аэропорт Геленджик»», — добавили в пресс-службе.
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