ВТБ закрыл сделку по приобретению доли аэропорта Геленджик 

«24 апреля банк ВТБ завершил сделку по приобретению доли аэропорта Геленджик. Владельцами в равных долях выступают банк ВТБ и Таймураз Боллоев. Сделка соответствует всем необходимым российским и международным требованиям», — говорится в сообщении.
В пресс-службе ВТБ напомнили, что «5 апреля 2018 года ФАС согласовала ходатайство партнеров на проведение сделки».
Банк ВТБ видит перспективы роста пассажирских перевозок в регионе и планирует развивать инфраструктуру аэропорта после его приобретения.
«ВТБ и Таймураз Боллоев приобрели доли у ООО «Аэропорт „Геленджик“. Ранее, в феврале 2018 года, »Базэл Аэро” продало активы аэропорта Геленджик в ООО «Аэропорт Геленджик»», — добавили в пресс-службе.