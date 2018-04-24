ВТБ закрыл сделку по приобретению доли аэропорта Геленджик

«24 апреля банк ВТБ завершил сделку по приобретению доли аэропорта Геленджик . Владельцами в равных долях выступают банк ВТБ и Таймураз Боллоев . Сделка соответствует всем необходимым российским и международным требованиям», — говорится в сообщении.

В пресс-службе ВТБ напомнили, что «5 апреля 2018 года ФАС согласовала ходатайство партнеров на проведение сделки».

Банк ВТБ видит перспективы роста пассажирских перевозок в регионе и планирует развивать инфраструктуру аэропорта после его приобретения.