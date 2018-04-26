ВТБ и предприниматель Таймураз Боллоев купили аэропорт Геленджика

ВТБ приобрел долю аэропорта Геленджика . Сделка была завершена 24 апреля, сообщается на сайте группы ВТБ.

«Владельцами в равных долях выступают банк ВТБ и Таймураз Боллоев . Сделка соответствует всем необходимым российским и международным требованиям», — указано в релизе.

Федеральная антимонопольная служба России в начале апреля согласовала ходатайство партнеров о проведении сделки. На сайте ведомства сообщается, что ФАС «рассмотрела ходатайство банка ВТБ… и Боллоева Таймураза Казбековича… об осуществлении сделки по приобретению двух одинаковых долей, каждая из которых равна 49,5% уставного капитала ООО „Аэропорт Геленджик“ (место нахождения: Краснодарский край, Геленджик, ул. Солнцедарская, д. 10; основной вид деятельности — аэропортовая деятельность), что в совокупности составляет 99% долей ООО „Аэропорт Геленджик“, и приняла решение об удовлетворении данного ходатайства».

В ВТБ уточняют, что банк и Таймураз Боллоев приобрели доли ООО «Аэропорт „Геленджик“ у ООО „ВестЮн“, которому принадлежало 100% долей. Ранее, в феврале 2018 года, компания „Базэл Аэро“ продала активы аэропорта Геленджика в ООО „Аэропорт Геленджик“.

»Банк ВТБ видит перспективы роста пассажирских перевозок в регионе и планирует развивать инфраструктуру аэропорта после его приобретения», — говорится в сообщении ВТБ.