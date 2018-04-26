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ВТБ и предприниматель Таймураз Боллоев купили аэропорт Геленджика
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ВТБ и предприниматель Таймураз Боллоев купили аэропорт Геленджика 

Банки.ру 1 час назад
Фото: Новая Кубань
ВТБ приобрел долю аэропорта Геленджика. Сделка была завершена 24 апреля, сообщается на сайте группы ВТБ.
«Владельцами в равных долях выступают банк ВТБ и Таймураз Боллоев. Сделка соответствует всем необходимым российским и международным требованиям», — указано в релизе.
Федеральная антимонопольная служба России в начале апреля согласовала ходатайство партнеров о проведении сделки. На сайте ведомства сообщается, что ФАС «рассмотрела ходатайство банка ВТБ… и Боллоева Таймураза Казбековича… об осуществлении сделки по приобретению двух одинаковых долей, каждая из которых равна 49,5% уставного капитала ООО „Аэропорт Геленджик“ (место нахождения: Краснодарский край, Геленджик, ул. Солнцедарская, д. 10; основной вид деятельности — аэропортовая деятельность), что в совокупности составляет 99% долей ООО „Аэропорт Геленджик“, и приняла решение об удовлетворении данного ходатайства».
В ВТБ уточняют, что банк и Таймураз Боллоев приобрели доли ООО «Аэропорт „Геленджик“ у ООО „ВестЮн“, которому принадлежало 100% долей. Ранее, в феврале 2018 года, компания „Базэл Аэро“ продала активы аэропорта Геленджика в ООО „Аэропорт Геленджик“.
»Банк ВТБ видит перспективы роста пассажирских перевозок в регионе и планирует развивать инфраструктуру аэропорта после его приобретения», — говорится в сообщении ВТБ.
Петербургский предприниматель Таймураз Боллоев долгое время возглавлял пивоваренную компанию «Балтика»; впоследствии занимал должность президента ГК «Олимпстрой». С 2005 года — председатель совета директоров, с 2012-го — президент швейного холдинга «БТК Групп».
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