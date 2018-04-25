ФАС уверена, что покупка ВТБ аэропорта Геленджика — временная инвестиция

"Я думаю, да. Бывают инвестбанки. Они как портфельщики зарабатывают деньги на росте капитализации. Если ВТБ стал инвестбанкиром, и стал инвестировать в какие-то объекты инфраструктуры — может быть, но, в любом случае, это на время", — сказал Артемьев.

Сочи и Ранее в пресс-службе «Базэл Аэро» (51% компании принадлежит «Базовому элементу» Олега Дерипаски , 30% — Changi, 19% — Сбербанку ) сообщили, что компания рассматривает вариант отказаться от управления воздушной гаванью Геленджика, сосредоточив усилия на аэропортах Краснодара Анапы . Также в компании отметили, что эти действия «никак не связаны с санкциями и направлены исключительно на дальнейшее развитие холдинга».

В настоящее время в управлении «Базэл Аэро» находятся аэропорты в Сочи, Краснодаре, Анапе и Геленджике. В сумме они обслуживают около 9% общего пассажиропотока и около 3,5% общего грузопотока России — в 2017 году через эти гавани перевезены 10,86 млн пассажиров (на 9% больше, чем годом ранее). При этом годовой пассажиропоток через аэропорт Геленджика был самым маленьким — 304 тыс. человек (прирост 11%).

ВТБ с партнером, бывшим совладельцем «Балтики» Таймуразом Боллоевым, планирует в ближайшее время закрыть сделку по приобретению аэропорта Геленджика у группы «Базэл Аэро».

Основная сложность аэропорта Геленджика заключается в минимальном пассажиропотоке.

"Там же (в аэропорту Геленджика — прим. ТАСС) проблема в чем? Чем меньше взлето-посадок, тем менее он рентабельный. Если мы дадим очень высокий тариф туда — то стоимость билетов из Геленджика будет сумасшедшей. Мы не дадим такой тариф, а если не дадим — то единственный способ — это повышение загрузки. А загрузка по Геленджику пока не такая большая. А Крым становится все более привлекательным", — заметил Артемьев.

"Базэл аэро" не подавал в ФАС ходатайство о продаже других аэропортов группы, подчеркнул глава антимонопольной службы.

Говоря о планах ВТБ продать недавно приобретенную долю в ритейлере «Магнит», Артемьев предположил, что продажа состоится чуть позже. «Сейчас если „Магнит“ продавать, то дешевле, чем они купили. А зачем им убыток? Поэтому они подождут немножко. Они сильно не рискуют», — отметил он.