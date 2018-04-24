Московский Кредитный банк запустил Apple Pay

За подключение первой карты МКБ к Apple Pay клиенту начислят 500 бонусных баллов в рамках программы МКБ Бонус.

Глава департамента развития розничных продаж МКБ Артем Касабов рассказал, что клиенты банка с гаджетами Apple уже сейчас могут попробовать сервис, позволяющий оплачивать покупки в одно касание.

«Теперь совсем не обязательно иметь при себе карту — вы можете совершать покупки вашим любимым гаджетом. Технология быстро и безопасно работает и при оплате покупок в интернете», — заявил Касабов.

В основе Apple Pay лежат безопасность и конфиденциальность, подчеркнули в Московском кредитном банке.

Когда пользователь добавляет кредитку или дебетовую карту в Apple Pay, сам номер карты не хранится ни на устройстве, ни на серверах Apple. Вместо этого присваивается уникальный номер учётной записи устройства, который шифруется и хранится в чипе «Безопасный Элемент» гаджета. Транзакции авторизуются благодаря уникальному одноразовому секретному коду.

Клиенты могут добавить новые карты с помощью приложения Wallet. В магазинах расплачиваться с помощью Apple Pay можно с iPhone SE, iPhone 6 и новых моделей смартфона, а также с Apple Watch. Оплата покупок в приложениях и в Safari работает для iPhone 6 и новейших смартфонов, iPad Pro, iPad Air 2, iPad mini 3 и моделей нового поколения.

Apple Pay можно пользоваться в Safari на любом Mac не старше 2012 года выпуска с установленной системой macOS Sierra. Платеж нужно будет подтвердить с Apple Watch, iPhone 6 или смартфонов последних поколений.

Пользователи смогут совершать покупки в приложениях и на сайтах одним касанием пальца к Touch ID смартфона или нового MacBook Pro, двойным кликом боковой кнопки и с помощью Face ID. С Apple Pay не нужно заполнять вручную длинные документы или повторно вводить данные о доставке и выставлении счёта.

Подробнее про Apple Pay можно узнать на сайте МКБ

ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» предоставляет услуги по кредитам, ипотеке и вкладам. Организация занимает девятое место среди крупнейших банков за 2016 год.