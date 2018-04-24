Рынок акций Японии закрылся ростом, Nikkei 225 прибавил 0,86%

Investing.com — Фондовый рынок Японии завершил торги вторника ростом за счет укрепления секторов страхования, банковских услуг и финансов и инвестиций.

На момент закрытия на Токийской фондовой бирже Nikkei 225 поднялся на 0,86%, достигнув месячного максимума.

В лидерах роста среди компонентов индекса Nikkei 225 по итогам сегодняшних торгов были акции Yamaha Corp. (T:7951), которые подорожали на 215,0 п. (4,32%), закрывшись на отметке в 5.190,0. Котировки Kawasaki Heavy Industries, Ltd. (T:7012) выросли на 130,0 п. (3,64%), завершив торги на уровне 3.697,5. Бумаги Hitachi Ltd (T:6501) выросли в цене на 28,0 п. (3,50%), закрывшись на отметке 829,1.

Лидерами падения стали акции IHI Corp. (T:7013), цена которых упала на 240,0 п. (6,45%), завершив сессию на отметке 3.482,5. Акции Pacific Metals Co., Ltd. (T:5541) поднялись на 250,0 п. (6,29%), закрывшись на уровне 3.725,0, а Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. (T:5713) снизились в цене на 259,0 п. (5,31%) и завершили торги на отметке 4.618,0.

На Токийской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (2412) превысило количество закрывшихся в минусе (960), а котировки 185 акций практически не изменились.

Котировки акций Yamaha Corp. (T:7951) выросли до исторического максимума, поднявшись на 4,32%, 215,0 п., и завершили торги на отметке 5.190,0.

Индекс волатильности Nikkei Volatility, который формируется на основе показателей торговли опционами на Nikkei 225, вырос на 2,00% до отметки 16.32.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в июне прибавил 0,61%, или 0,42, достигнув отметки $69,06 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне выросли на 0,39%, или 0,29, до $75,00 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в июне подорожали на 0,31%, или 4,10, до отметки $1.328,10 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара USD/JPY выросла на 0,10% до 108,82, а котировки EUR/JPY повысились на 0,01%, достигнув отметки 132,73.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,08% до 90,76.