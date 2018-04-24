Объем инвестиций в основной капитал Москвы достиг почти 2 трлн рублей

МОСКВА , 24 апреля. / ТАСС /. Объем инвестиций в основной капитал Москвы по итогам 2017 года достиг около 2 трлн рублей и стал максимальным показателем с 2010 года, сообщил во вторник в рамках «Российской недели ГЧП (государственно— частного партнерства)» и.о. руководителя департамента экономической политики и развития города Москвы Дмитрий Преснов

"В 2017 году мы достигли максимального показателя с 2010 года — это около 2 трлн рублей инвестиций в основной капитал. По сравнению с 2010 годом (733 млрд рублей) рост произошел в 2,7 раза в номинальных ценах, если в сопоставимых ценах, то есть очищенных от инфляции, на 70%", — сказал Преснов.

Кроме того, уровень бюджетных и внебюджетных инвестиций также значительно изменился с 2010 года. Так, доля внебюджетных инвестиций в 2017 году составила 72% в то время как в 2010 году этот показатель был 54%.

"Значительно увеличились инвестиции в транспорт — с 17,3% до 30,3%, второй показатель — сектор промышленности и высоких технологий — с 8,4% до 20,7%. Это значительный рост и хороший показатель. Инвестиции относительно энергетики снизились, но инвестиции в сетевое хозяйство носят скорее циклический характер, и основные инвестиции были совершены до 2010 года. Инвестиции в недвижимость тоже снизились, но это тезисное явление, и мы больших проблем не видим", — добавил Преснов.