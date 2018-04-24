Ещё
Объем инвестиций в основной капитал Москвы достиг почти 2 трлн рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Объем инвестиций в основной капитал Москвы достиг почти 2 трлн рублей 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Объем инвестиций в основной капитал Москвы по итогам 2017 года достиг около 2 трлн рублей и стал максимальным показателем с 2010 года, сообщил во вторник в рамках «Российской недели ГЧП (государственно— частного партнерства)» и.о. руководителя департамента экономической политики и развития города Москвы Дмитрий Преснов.
"В 2017 году мы достигли максимального показателя с 2010 года — это около 2 трлн рублей инвестиций в основной капитал. По сравнению с 2010 годом (733 млрд рублей) рост произошел в 2,7 раза в номинальных ценах, если в сопоставимых ценах, то есть очищенных от инфляции, на 70%", — сказал Преснов.
Кроме того, уровень бюджетных и внебюджетных инвестиций также значительно изменился с 2010 года. Так, доля внебюджетных инвестиций в 2017 году составила 72% в то время как в 2010 году этот показатель был 54%.
"Значительно увеличились инвестиции в транспорт — с 17,3% до 30,3%, второй показатель — сектор промышленности и высоких технологий — с 8,4% до 20,7%. Это значительный рост и хороший показатель. Инвестиции относительно энергетики снизились, но инвестиции в сетевое хозяйство носят скорее циклический характер, и основные инвестиции были совершены до 2010 года. Инвестиции в недвижимость тоже снизились, но это тезисное явление, и мы больших проблем не видим", — добавил Преснов.
ТАСС: последние новости
"Ъ": Otto Group намерена закрыть в России магазины Quelle и Otto Минфин США снимет санкции с "Русала", если Дерипаска откажется от контроля над компанией AFP: Air France 23 апреля отменит около 25% рейсов из-за забастовки персонала
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Наказать Россию: «семерка» готовит санкции144
Шойгу выдвинул обвинение США280
Подвыпившие чиновники и обнаженные тусовщицы11
Пока вы спали: в Крымском мосту разглядели трещины342
Повышение пенсионного возраста признали неизбежным163
Видео
01:08
Наказать Россию: «семерка» готовит санкции
В мире Политика
01:08
Назван преемник Саргсяна
В мире СНГ
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
01:13
Нетрезвые супруги из полиции подрались с продавцами
Происшествия
01:39
Правительство Британии уличили во лжи
В мире
01:22
Кадыров готов сложить полномочия главы Чечни
Политика
03:23
Синоптики рассказали о погоде во вторник
Общество Новости Москвы
00:34
ЦБ прогнозирует рост экономики
Экономика
00:46
Лолита рассказала о недоразумении с пограничниками
Шоу-бизнес
00:38
Эксперт рассказал об обмане США про С-400
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение