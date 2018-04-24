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Московская биржа с 25 апреля запускает торги фьючерсами на нефть WTI
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Московская биржа с 25 апреля запускает торги фьючерсами на нефть WTI 

Прайм 55 минут назад
Фото: Прайм
Московская биржа с 25 апреля запускает торги фьючерсами на нефть марки Light Sweet Crude Oil (WTI), говорится в сообщении биржи.
"25 апреля 2018 года на срочном рынке Московской биржи начинаются торги фьючерсными контрактами на нефть Light Sweet Crude Oil и маржируемыми опционами на них, призванные расширить возможности инвестирования российских участников рынка и их клиентов в глобальные товарные инструменты", — сообщает биржа.
Фьючерсный контракт на нефть данной марки является расчетным и будет котироваться в долларах, лот контракта равен 10 баррелям. К торгам будут допущены шесть серий фьючерсов и две серии опционов.
"Запуск деривативов на нефть Light Sweet Crude Oil создаёт дополнительные возможности для хеджеров и арбитражеров и является частью нашей стратегии по расширению доступа российских инвесторов к международным бенчмаркам", — комментирует управляющий директор по денежному и срочному рынкам Московской биржи Игорь Марич.
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