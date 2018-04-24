Китай в I квартале увеличил импорт СПГ на 59,1%

Москва, 24 апреля — «Вести. Экономика». Китай в марте импортировал 3,25 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ), что на 64,2% больше, чем в марте прошлого года, сообщает Главное таможенное управление Китая.

При этом китайские закупки СПГ за рубежом сократились в марте по сравнению с показателем в феврале и оказались минимальными с августа 2017 г. в связи с завершением отопительного сезона. Между тем импорт СПГ в Китай увеличился в I квартале на 59,1% в годовом выражении до 12,38 млн тонн. В 2017 г. Китай обогнал Южную Корею и занял второе место в мире по объему импорта СПГ в мире — 38 млн тонн, что на 46% больше, чем в 2016 г. Председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков заявил ранее, что «Газпром» продолжит наращивать поставки российского природного газа в Китай и поможет Китаю к 2020 г. увеличить долю газа в национальном энергетическом балансе с 7% до 10%.