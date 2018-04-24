РСХБ зафиксировал рекордный спрос инвесторов-физлиц на бессрочные субординированные бонды

Спрос на бессрочные субординированные облигации Россельхозбанка , размещаемые среди широкого круга инвесторов, превысил предложение, ставка купона оказалась на нижней границе ориентировочного диапазона. Об этом свидетельствует информация, опубликованная банком во вторник, 24 апреля.

Сбор заявок инвесторов на бессрочные субординированные облигации РСХБ серии 01Т1 объемом 10 млрд рублей был проведен 18 апреля. Финальная ставка купона была установлена на уровне 9% годовых. Как сообщалось ранее, ориентир ставки купона составлял 9—9,25% годовых. Техническое размещение облигаций состоится 25 апреля.

Данный выпуск не имеет даты погашения, но, как уточняется в сегодняшнем сообщении РСХБ, предусмотрена возможность выкупа облигаций по усмотрению эмитента (кол-опцион) через десять лет с даты размещения. Выплата купонов осуществляется два раза в год. Номинал облигаций составляет 1 тыс. рублей.

«Вопреки неблагоприятной конъюнктуре локальных финансовых рынков из-за недавних антироссийских санкций со стороны США и повышенным геополитическим рискам, Россельхозбанку удалось собрать спрос на бессрочные субординированные облигации свыше 10 миллиардов рублей, что еще раз подтверждает высокое доверие инвесторов к кредитному качеству и надежности банка. Уникальность данной сделки заключается в рекордном спросе со стороны инвесторов — физических лиц в объеме около 10 миллиардов рублей, в том числе 9 миллиардов рублей со стороны клиентов Россельхозбанка. Итоги закрытия книги продемонстрировали возможность привлечения банком капитала на рынке облигаций независимо от внешних факторов», — комментирует заместитель председателя правления Россельхозбанка Кирилл Левин

Продуктовый виджет

Ранее, в декабре 2017 года, РСХБ разместил выпуск трехлетних биржевых облигаций серии БО-04Р, рассчитанных на широкий круг инвесторов, в объеме 5 млрд рублей при запланированном объеме размещения до 20 млрд Объем заявок от физлиц составил 2 млрд рублей, или 40% от объема выпуска.

В марте этого года Россельхозбанк объявил о крупнейшем за свою историю размещении облигаций на внутреннем рынке. Итоговый объем выпуска биржевых облигаций БО-05Р со сроком обращения четыре года составил 25 млрд рублей, при этом совокупный спрос со стороны инвесторов, включая банки, управляющие, страховые и инвестиционные компании, а также физических лиц, составил 33 млрд рублей и превысил первоначально запланированный объем размещения более чем в три раза. В РХСБ уточняли, что на этот выпуск банку удалось привлечь более 1 тыс. новых клиентов — физических лиц.