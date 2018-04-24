Ещё
Долги за тепло «Кузнецов» и завода «Авиакор» будут взысканы через суд
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кадыров пригрозил Трампу и Меркель тюрьмой
Кадыров пригрозил Трампу и Меркель тюрьмой

Долги за тепло «Кузнецов» и завода «Авиакор» будут взысканы через суд 

Волга Ньюс 2 часа назад
По состоянию на 23 апреля 2018 г., общая задолженность клиентов Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» за тепло, произведенное ТЭЦ, ГРЭС и котельными "Т Плюс", составила 8,5 млрд рублей. Наихудшие показатели по платежной дисциплине демонстрируют управляющие компании Тольятти и промышленные предприятия Самары.
В частности, почти в три раза увеличил размер задолженности за потребленное тепло ПАО «Кузнецов» — 21,6 млн руб. против 7,8 млн рублей. Несмотря на положительную динамику, свои договорные обязательства с теплоэнергетиками не выполняет в полном объеме ОАО «Авиакор-авиационный завод».
На сегодняшний день долг предприятия перед поставщиками тепловой энергии составляет 23,2 млн рублей. Руководство Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» планирует взыскивать задолженность данных промышленных предприятий через суд.
Среди управляющих компаний региона наибольший прирост долгов продемонстрировала УК № 3 (22,6%). Традиционно возглавил антирейтинг теплоэнергетиков основной перепродавец тепла в Сызрани — МУП «ЖЭС». По состоянию на 1 апреля 2018 г., долг муниципального предприятия составляет 642,9 млн рублей. Следует отметить, что МУП «ЖЭС» производит оплату за тепло только по исполнительным листам. В настоящее время юристы «ЭнергосбыТ Плюс» готовят очередной иск для подачи в Арбитражный суд региона.
Волга Ньюс: последние новости
Отделения "Открытия", Бинбанка и Росгосстрахбанка в регионе сохранятся после трансформации сети Новокуйбышевский трест "Нова" сменил владельцев Утверждены изменения в составе Правления ВТБ
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина объявила России речную блокаду148
Королева красоты оказалась водителем бандитов33
Наказать Россию: «семерка» готовит санкции222
Лукашенко обвинил РФ в трех видах баталий58
Зачем Понаровская вернулась в Россию14
Видео
01:08
Наказать Россию: «семерка» готовит санкции
В мире Политика
01:08
Назван преемник Саргсяна
В мире СНГ
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
00:19
Обшивка отошла в воздухе у самолёта «Нордавиа»
Происшествия
01:13
Нетрезвые супруги из полиции подрались с продавцами
Происшествия
01:39
Правительство Британии уличили во лжи
В мире
01:22
Кадыров готов сложить полномочия главы Чечни
Политика
03:35
Зачем Понаровская вернулась в Россию
Шоу-бизнес
03:23
Синоптики рассказали о погоде во вторник
Общество Новости Москвы
00:34
ЦБ прогнозирует рост экономики
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение