Акции «Русала» в Гонконге подорожали на 43,42% к закрытию торгов

Акции компании "Русал" к закрытию торгов вторника на Гонконгской фондовой бирже выросли в цене на 43,42% после заявления минфина США о возможности снятия санкций с компании, свидетельствуют данные торгов.

Акции алюминиевого гиганта открыли торги вторника ростом на 23,68%, до 1,88 гонконгского доллара. К закрытию бумаги ускорили рост до 43,42%, подорожав до 2,18 гонконгского доллара. При этом на пике торгов цена бумаги достигала отметки в 2,22 гонконгского доллара.

"Русал" попал под введенные в начале апреля санкции США , которые предусматривают блокировку активов и запрет на любой бизнес с ним для американских граждан, включая все операции с долговыми и долевыми инструментами.