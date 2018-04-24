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Акции «Русала» в Гонконге подорожали на 43,42%
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Акции «Русала» в Гонконге подорожали на 43,42% к закрытию торгов 

РИА Новости 24 минуты назад
Фото: ТАСС
Акции компании "Русал" к закрытию торгов вторника на Гонконгской фондовой бирже выросли в цене на 43,42% после заявления минфина США о возможности снятия санкций с компании, свидетельствуют данные торгов.
Акции алюминиевого гиганта открыли торги вторника ростом на 23,68%, до 1,88 гонконгского доллара. К закрытию бумаги ускорили рост до 43,42%, подорожав до 2,18 гонконгского доллара. При этом на пике торгов цена бумаги достигала отметки в 2,22 гонконгского доллара.
"Русал" попал под введенные в начале апреля санкции США, которые предусматривают блокировку активов и запрет на любой бизнес с ним для американских граждан, включая все операции с долговыми и долевыми инструментами.
Согласно документу, опубликованному в понедельник на сайте OFAC (департамента минфина США по контролю за иностранными активами), США продлили до 23 октября период, в течение которого американские граждане и компании в рамках санкций против "Русала" должны завершить все контракты и прекратить взаимодействие с компанией. Первоначальный срок был установлен до 5 июня. Кроме того, ведомство сообщило, что США могут и вовсе снять санкции с "Русала", если Олег Дерипаска откажется от контроля над компанией.
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