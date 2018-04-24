«Татнефть» до конца августа подготовит обновленную стратегию компании

«Татнефть» завершит в августе 2018 года формирование обновленной стратегию компании, говорится в сообщении «Татнефти» по итогам заседания ее совета директоров.

На собрании обсуждалась разработка плана развития нефтедобычи компании до 2030 года по блоку «Разведка и добыча» с учетом внешних территорий для включения его в стратегию «Татнефти».

«Формирование обновленной стратегии «Татнефти» планируется завершить в августе 2018 года», — отмечает компания.

В ходе работы совета также были подведены итоги исполнения бюджета компании за первый квартал и утвержден бюджет на май 2018 года.

В целом за прошедший год на месторождениях «Татнефти» было добыто 28,587 млн тонн нефти, что на 0,9% больше, чем в 2016 году. Объем добычи сверхвязкой нефти в 2017 году составил 1,620 млн тонн. В эксплуатацию введены 887 новых добывающих и 213 нагнетательных скважин. Объем сбора попутного нефтяного газа за 2017 год составил 907 млн кубометров.

Выручка-нетто компании (без НДС и экспортной пошлины) по РСБУ составила 581,5 млрд рублей, чистая прибыль — 100 млрд рублей. Общая сумма налогов и платежей «Татнефти» в бюджеты всех уровней составила 317,2 млрд рублей налогов и платежей, что на 79,3 млрд рублей больше, чем в 2016 году, и связано с ростом НДПИ, экспортной пошлины и налога на прибыль.

На выполнение инвестиционной программы по всем видам производственной деятельности «Татнефти» было направлено 89,1 млрд рублей.

Как сообщалось ранее, в августе 2016 года совет директоров «Татнефти» принял стратегию развития группы компаний на период до 2025 года.