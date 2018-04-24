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Более миллиарда рублей поступит в областную казну из федерального бюджета
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Более миллиарда рублей поступит в областную казну из федерального бюджета 

В городе N 22 минуты назад
Фото: В городе N
Очередные изменения планируют внести депутаты регионального парламента в закон «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» на заседании 24 апреля. Об этом сообщает пресс-служба заксобрания Нижегородской области.
Безвозмездные поступления из федерального бюджета будут увеличены на 1 миллиард 167 миллионов рублей. По словам министра финансов Нижегородской области Ольги Сулимы, 284,5 миллиона из этой суммы составит дотация на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы. С 1 мая 2018 года зарплата бюджетников составит 11 163 рубля.
На создание в регионе «Бережливых поликлиник» будет выделено 172,9 миллиона рублей. 453,3 миллиона направят на создание дополнительных мест в детских садах для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет.
На подготовку к проведению ЧМ-2018 направят 197 миллионов рублей. Кроме того, предложено предусмотреть софинансирование расходов на эти цели в сумме 19,9 миллиона рублей.
Неиспользованные в 2017 году средства дорожного фонда в размере 324,2 миллиона рублей решено направить на объекты капитального строительства в 2018 году.
Таким образом, доходы бюджета на текущий год увеличатся на 1,1 миллиарда рублей и составят 145 миллиардов рублей. Расходы возрастут на 1,5 миллиарда рублей и составят 148 миллиардов рублей. Дефицит увеличится на 324 миллиона рублей и составит 3 миллиарда рублей.
По словам Ольги Сулимы, увеличение дефицита бюджета связано с направлением на расходы остатков средств дорожного фонда, сложившихся на 1 января 2018 года. В данном случае увеличение дефицита не ведет к увеличению объема государственного долга.
Напомним, областное министерство финансов планирует снижать долю коммерческих кредитов в структуре госдолга Нижегородской области.
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