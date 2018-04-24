Эксперт: Россия может в сезоне 2018 года экспортировать до 52 млн т зерновых

БАРНАУЛ , 24 апреля. / ТАСС /. Россия в аграрном сезоне 2018 года может экспортировать до 52 млн т зерновых, в том числе — рекордные 40 млн т пшеницы. Такой прогноз озвучил по конференц-связи журналистам в Барнауле генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько

"Есть вероятность, что объем экспорта пшеницы с учетом теневого экспорта в Казахстан , который в этом году тоже имел место, — до полумиллиона тонн, он составит 40 млн т. Это, конечно, колоссальный рекорд…. В прошлом году мы отэкспортировали впервые в истории 27 млн т [пшеницы], это казалось рекордом, в этом году экспорт пшеницы может составить до 40 млн т. Что касается всех зерновых, то, по нашим оценкам, экспорт может составить 51 — 52 млн т", — сказал Рылько.

В конце марта министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев озвучил прогноз по экспорту зерновых в 2017-2018 сельхозгоду в объеме 52-53 млн т.

Ранее Минсельхоз прогнозировал экспорт зерна в объеме 45-47 млн т. Однако, 16 марта 2018 года директор департамента экономики, инвестиций и регулирования рынков АПК Минсельхоза Анатолий Куценко сообщил о том, что экспортный потенциал России составляет 50-52 млн При этом прогнозируемый объем вывоза пшеницы достигнет 36-37 млн т. Повышение прогноза, по словам Куценко, связано с объемом переходящих запасов зерна и темпами экспорта.

ИКАР оценил ценовую конъюнктуру на зерновом рынке

Рылько отметил рост цен на зерно — если неделю назад экспортные цены составляли $208 за тонну пшеницы, то сейчас уже $214-215. При этом на внутреннем рынке, как указал гендиректор ИКАР, волна повышения цен достигла и Западной Сибири: некоторые мукомолы покупают сырье не по 4-5 рублей за кг, а по 7,58 рубля за кг при условии доставки.

"Я думаю, что до конца сезона цены у нас вряд ли упадут, скорее, будут потихонечку расти, потому что, наверное, рубль вряд ли укрепится, сложно прогнозировать. Но, по крайней мере, мы видим, не то что дефицитность, но растущую ценность зерна на европейской территории России, поскольку маховик экспорта загружается. Мы экспортируем колоссальный объем зерна, поэтому запасы к концу года будут не столь огромны, как два месяца назад", — отметил Рылько.

Как сообщалось ранее, экспорт зерна из России в 2016-2017 сельхозгоду составил 35,5 млн т, включая 27,1 млн т пшеницы. Рост экспорта зерна обусловлен рекордным урожаем зерновых в объеме 134,1 млн т по итогам 2017 года. Это дает России возможность вернуть утраченный статус крупнейшего в мире поставщика пшеницы. Прогноз по урожаю российского зерна в текущем сельхозгоду — 110-115 млн т.