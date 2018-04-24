«Домашние деньги»: рынок цессии МФО в 2017 году достиг 12,1 млрд рублей

По итогам 2017 года рынок цессии задолженности МФО вырос на 21% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года и достиг 12,1 млрд рублей. Таковы данные исследования компании «Домашние деньги».

Стоит отметить, что, в отличие от уже сформировавшегося банковского сегмента, рынок продажи долгов микрофинансовых организаций начал активно развиваться только в 2015 году. В первую очередь, это связано с тем, что лишь в 2014 году были приняты стандарты проведения сделок по уступке прав требований в этом сегменте рынка, которые четко определили правила покупки и продажи.

Напомним, что по итогам 2016 года объем рынка составил 9,9 млрд рублей, в 2015-м — 7,8 млрд, в 2014-м — 3,5 млрд

По итогам текущего года рынок цессии МФО может достигнуть отметки в 14 млрд рублей, что станет рекордным показателем за всю историю продажи портфелей МФО. Однако в следующем году рост рынка цессии немного замедлится — до 15—16%.

Напомним, что в декабре 2017 году рынок увидел пик продаж плохих долгов — МФО в преддверии отчетности активно расчищали свои балансы, так как с прошлого года игроки обязаны были начислять 100% резервов на просрочку свыше одного года.

Традиционно в структуре продаваемых портфелей 12% приходится на потребительские займы, 83% — на займы до зарплаты (PDL), 5% — займы юридических лиц.

Порядка 40% от общего объема долгов, выставленных на продажу, приходится на центральный федеральный округ — из них около 60% на Москву

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