Жизнь — не сахар: Прибыль киевской фабрики Roshen сократилась на треть

Об этом говорится в сообщении предприятия.

По данным финансовой отчетности, активы предприятия на конец 2017 года составили 793,9 млн гривен, общая дебиторская задолженность составила 77,8 млн гривен, текущие обязательства — 51 млн гривен, долгосрочные обязательства — 203 млн гривен.

В целом Киевская кондитерская фабрика Roshen согласно международным стандартам финотчетности, сократила чистую прибыль на 1,15 млн гривен до 2,7 млн гривен по сравнению с 2016 годом.

Ранее сообщалось, что в 2017 году входящая в корпорацию Roshen Липецкая кондитерская фабрика ( Россия ), которая была законсервирована в прошлом году, увеличила убыток в 63 раза с 4,8 млн рублей до 311 млн рублей. Выручка предприятия сократилась в прошлом году в 5 раз. Весной 2017 года корпорация остановила производство на данной фабрике, а летом завершила процесс консервации мощностей.

Тем временем, Винницкая кондфабрика Roshen за год увеличила прибыль на 21%.