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Минфин РФ продолжит настаивать на росте дивидендных выплат
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Минфин РФ продолжит настаивать на росте дивидендных выплат 

Банки.ру 33 минуты назад
Ситуация с дивидендными выплатами улучшается, но российский фондовый рынок еще проигрывает другим, заявил замглавы Минфина Алексей Моисеев, выступая на конференции по фондовому рынку. По его словам, есть правило: размеры дивидендных выплат зрелых компаний должны быть равны размеру купонов по облигациям этой компании.
«Ситуация исправляется. Госкомпании увеличивают объемы выплат», — отметил Моисеев.
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Он также рассказал, что сейчас Минфин совместно с МЭР работает над тем, чтобы увеличить список компаний, которые бы выплачивали дивиденды в размере 50% от прибыли по МСФО. При этом, по словам чиновника, государственные компании должны выплачивать дивиденды независимо от текущей прибыли.
«Мы будем настаивать, что это не должно зависеть от текущей прибыли по РСБУ. Компании могут выплачивать дивиденды за счет прибыли прошлых лет», — заявил он.
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