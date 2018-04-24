Сбербанк провел первую в России кредитную сделку со счетами эскроу

МОСКВА , 24 апр — РИА Недвижимость. Сбербанк первым в России предоставил проектное финансирование с использованием счетов эскроу: кредитная линия на 1,2 миллиарда рублей была открыта девелоперской компании «Брусника», говорится в сообщении банка.

Средства предоставлены для строительства новой очереди квартала «Новин» в Тюмени , уточняется в сообщении.

Счет эскроу — специальный счет условного депонирования, на котором аккумулируются денежные средства до выполнения определенных обязательств. Покупатель квартиры вносит денежные средства на такой счет, а банк блокирует их средства до окончания строительства и перечисляет их застройщику только после передачи квартиры покупателю.

В сообщении банка подчеркивается, что это первая сделка в стране по новой системе финансирования жилищного строительства. Полный переход на банковское финансирование с применением счетов эскроу должен произойти в России течение трех лет. По утвержденному правительством плану, к середине 2019 года таких сделок должно быть не менее 30% от общего числа зарегистрированных договоров участия в долевом строительстве (ДДУ), а к концу 2020 года — до 95%.