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Deutsche Bank рассматривает возможность сокращения инвестбанковской деятельности
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Deutsche Bank рассматривает возможность сокращения инвестбанковской деятельности 

Банки.ру 30 минут назад
Deutsche Bank может внести изменения в бизнес-стратегию своего инвестиционно-банковского подразделения. Ожидается, что кредитор объявит эти новости в четверг во время публикации квартальной прибыли, передает Reuters со ссылкой на немецкое издание Handelsblatt.
По информации газеты, Deutsche Bank рассматривает возможность сокращения деятельности в инвестиционно-банковской части, но данное решение еще не является окончательным. В частности, банк думает о снижении активности в торговле акциями и в сфере первичных брокерских услуг для хедж-фондов, а также об уменьшении объема операций с муниципальными облигациями США и о сокращениях в некоторых направлениях своего азиатского бизнеса.
На прошлой неделе стало известно, что Deutsche Bank рассчитывал потенциальные издержки по сворачиванию инвестиционных банковских операций в рамках глобального обзора, чтобы определить дальнейшую стратегию ведения бизнеса на фоне снижения доходов и количества клиентов.
В начале апреля у банка также появился новый исполнительный директор Кристиан Зевинг. Совет директоров банка отправил в отставку исполнительного директора Джона Крайана раньше срока на фоне продолжающихся убытков банка. В начале февраля Deutsche Bank объявил, что завершил 2017 год с убытком в 497 млн евро. Убытки банка за 2015 год составили 6,8 млрд евро, а в 2016-м — 1,4 млрд евро.
Новый курс предполагает, что Deutsche Bank должен установить планку роста доходов во всех отраслях и придерживаться целевого показателя на 2018 год для скорректированных расходов — не более 23 млрд евро.
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