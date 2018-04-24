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Доказанные запасы «Татнефти» снизились в 2017 году на 0,7% — до 6,17 млрд баррелей нефти
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Доказанные запасы «Татнефти» снизились в 2017 году на 0,7% — до 6,17 млрд баррелей нефти 

Rambler News Service 28 минут назад
Общие доказанные запасы нефти «Татнефти» (с учетом газового конденсата) составили 6,172 млрд баррелей по состоянию на 31 декабря 2017 года, говорится в сообщении компании.
Годом ранее общие доказанные запасы нефти «Татнефти» составляли 6,214 млрд баррелей. Таким образом, в 2017 году запасы снизились на 0,7%.
Общие доказанные запасы газа составили 1,431 трлн куб. футов против 1,624 трлн куб. футов годом ранее (снижение на 11,9%).
Вероятные запасы нефти составили 2 541 млрд баррелей, газа — 589,655 млрд куб. футов. Возможные запасы нефти оцениваются в 570,093 млн баррелей, газа — в 10,246 млрд куб. футов.
Аудит запасов проводился фирмой Miller and Lents по методологии SPE-PRMS.
Помимо аудита запасов, проведена оценка чистых условных ресурсов по месторождениям компании, которые по состоянию на конец 2017 года составили по категории 1С — 795,398 млн баррелей нефти и 189,902 млрд куб. футов газа, по категории 2С — 1,047 млрд баррелей нефти и 272,467 млрд куб. футов газа, по категории 3С — 1,973 млрд баррелей нефти и 1,091 трлн куб. футов газа.
Условными ресурсами по методологии SPE-PRMS являются объемы углеводородов, подсчитанные по состоянию на определенную дату, которые потенциально возможно извлечь из известных залежей̆ с применением проектов разработки, но в настоящее время не являющиеся коммерчески извлекаемыми по причине наличия одного или нескольких ограничений.
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