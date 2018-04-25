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«Россельхозбанк» разместил субординированные облигации на 10 млрд рублей
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«Россельхозбанк» разместил субординированные облигации на 10 млрд рублей 

ФИНАМ 40 минут назад
"Россельхозбанк" разместил субординированные облигации на 10 млрд рублей, говорится в сообщении организации. Банк разместил по открытой подписке 10 млн облигаций серии 01Т1 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Облигации без установленного срока погашения, предусмотрен call-опцион через 10 лет с даты размещения и далее через каждые последующие 10 лет. Ставка купонов до первого call-опциона установлена в размере 9,00% годовых. Первоначально индикативная ставка 1-го купона была объявлена в диапазоне 9,00-9,25% годовых, что соответствует доходности к call-опциону на уровне 9,20-9,46% годовых. Ставка купона фиксируется до даты первого call-опциона. Ставка купона на последующие 10 лет определяется как доходность 10-летних ОФЗ в дату переустановки купона (через 10 лет) + спрэд между ставкой по 1-му купону и доходностью 10-летних ОФЗ в дату установления 1-го купона + 100 б.п. Планируется получение разрешения ЦБ РФ для признания облигационного займа субординированным и включения в капитал 1-го уровня банка. «Вопреки неблагоприятной конъюнктуре локальных финансовых рынков из-за недавних антироссийских санкций со стороны США и повышенным геополитическим рискам, Россельхозбанку удалось собрать спрос на бессрочные субординированные облигации свыше 10 млрд руб., что еще раз подтверждает высокое доверие инвесторов к кредитному качеству и надежности Банка. Уникальность данной сделки заключается в рекордном спросе со стороны инвесторов — физических лиц в объеме около 10 млрд руб., в том числе 9 млрд руб. со стороны клиентов Россельхозбанка. Итоги закрытия книги продемонстрировали возможность привлечения Банком капитала на рынке облигаций независимо от внешних факторов», — отметил заместитель председателя правления Россельхозбанка Кирилл Левин.
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