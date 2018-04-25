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Совет директоров «Роснефти» дал рекомендации по размеру дивидендов
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Совет директоров «Роснефти» дал рекомендации по размеру дивидендов 

Lenta.ru 25 минут назад
Фото: Lenta.ru
Совет директоров «Роснефти» рекомендовал выплатить дивиденды по итогам второго полугодия 2017 года в размере 6,65 рубля на акцию, говорится в официальном сообщении на сайте компании.
«Совет директоров предварительно утвердил годовой отчет Компании за 2017 год и рекомендовал годовому общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов в размере 6 рублей 65 копеек на одну обыкновенную акцию, что позволит направить на дивиденды 50 процентов чистой прибыли общества по стандартам МСФО (с учетом выплаты дивидендов по итогам первого полугодия 2017 года)», — отмечается в сообщении.
Учитывая выплаты дивидендов по итогам первого полугодия прошлого года в размере 3,83 рубля на акцию, суммарный размер выплат составит 10,48 рубля на ценную бумагу. Сумма средств, которая в дополнение к дивидендам по итогам первых шести месяцев 2017 года будет направлена «Роснефтью» на дивиденды, составит 70,5 миллиарда рублей.
Кроме того, совет директоров принял решение созвать годовое общее собрание акционеров «Роснефти» и провести его в городе Красноярске 21 июня 2018 года. Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет составлен до 27 мая.
В качестве аудитора годовой бухгалтерской отчетности за 2018 г. по российским стандартам и стандартам МСФО Совет директоров рекомендовал ООО «Эрнст энд Янг».
По итогам 2017 года выручка «Роснефти» увеличилась на 37,8 процента, до 106,4 миллиарда долларов, чистая прибыль — на 40,7 процента, до 3,8 миллиарда долларов. Показатель EBITDA (доналоговая прибыль) также вырос — на 24,4 процента, составив 24 миллиарда долларов.
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