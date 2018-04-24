Правительство поддержало обязательные дивиденды госкомпаний в 50% прибыли по МСФО

МОСКВА , 24 апреля. / ТАСС /. Минфин будет настаивать на обязательной выплате госкомпаниями дивидендов в размере 50% от прибыли по МСФО. Ведомство получило необходимую поддержку правительства в данном вопросе, заявил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев на конференции НАУФОР.

"Даже если компании не зарабатывают значительной прибыли в предыдущие 1-2 года, это не значит, что они не могут выплачивать дивиденды", — сказал он.

Компании могут платить дивиденды из прибыли прошлых лет, они могут выплачивать 50% от прибыли по МСФО даже в том случае, если их прибыли по РСБУ недостаточно, они могут выплачивать за счет нераспределенной прибыли прошлых лет. Такие компании уже есть, поэтому мы будем настаивать на таком уровне дивидендов", — заявил Моисеев.