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Рубль снижается на открытии торгов
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Рубль снижается на открытии торгов 

Газета.Ru 37 минут назад
Фото: Газета.Ru
На открытии торгов на Московской бирже рубль падает.
В частности, курс доллара вырос на 20 коп. и составил 61,82 руб.
Курс евро вырос на 11 коп., до 75,49 руб.
Следить за ростом или падением цен на нефть, а также курсом российского рубля в режиме онлайн вы можете в разделе «Котировки».
Цены на нефть снижаются на новостях о росте запасов нефти в США. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,08%, до $73,8 за баррель, цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI снижалась на 0,13% — до $67,61 за баррель.
Как стало известно, за неделю запасы нефти в США выросли на 1,1 млн баррелей. В свою очередь запасы бензина снизились на 2,7 млн баррелей, дистиллятов — на 1,9 млн баррелей.
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