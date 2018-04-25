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Официальный курс евро вырос на 11 копеек
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Официальный курс евро вырос на 11 копеек 

Газета.Ru 20 минут назад
Фото: Газета.Ru
Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на четверг, вырос на 11,6 коп., до 75,32 руб., курс доллара вырос на 8,5 коп., до 61,74 руб., следует из данных ЦБ.
Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на четверг, выросла по сравнению с показателем на среду на 9,89 коп., составив 67,85 руб.
Следить за ростом или падением цен на нефть, а также курсом российского рубля в режиме онлайн вы можете в разделе «Котировки».
Цены на нефть снижаются на новостях о росте запасов нефти в США. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,08%, до $73,8 за баррель, цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI снижалась на 0,13% — до $67,61 за баррель.
Как стало известно, за неделю запасы нефти в США выросли на 1,1 млн баррелей. В свою очередь запасы бензина снизились на 2,7 млн баррелей, дистиллятов — на 1,9 млн баррелей.
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