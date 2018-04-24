Самым продаваемым лекарством в России в 2017 году стал «Нурофен»

В 2017 году самым покупаемым лекарством стало обезболивающее и жаропонижающее средство «Нурофен» британской компании Reckitt Benckiser Group. На втором месте — «Кагоцел» компании «Ниармедик», сообщают «Ведомости» со ссылкой на исследование DSM Group.

За год продажи «Нурофена» в России выросли на 14,9% и принесли производителю 7,1 млрд руб. Продажи «Кагоцела» за прошлый год упали в России на 9%, однако принесли 6,2 млрд руб. На третьем месте — венотонизирующий препарат «Детралекс» французской Servier: его продажи в 2017 году выросли на 21,9% и достигли 6,1 млрд руб.

В топ-10 самых продаваемых лекарств также вошли «Конкор» (снижает артериальное давление, восстанавливает сердечный ритм), сердечно-сосудистый «Кардиомагнил», «Эссенциале», противовирусный «Ингавирин», активизирующий обмен веществ в тканях «Актовегин», обладающий противомикробным и противовоспалительным действием «Мирамистин» и антиоксидант «Мексидол». В целом за 2017 год покупатели приобрели 5,1 млрд упаковок на 940,7 млрд руб.

По информации другой аналитической компании — IQVIA, самым продаваемым препаратом в прошлом году в России стал «Кагоцел». Второе место в этом списке, по оценкам экспертов IQVIA, занял?"Детралекс", третье — восстанавливающее клетки печени при ее жировой дегенерации или при диабете «Эссенциале». У DSM и IQVIA в выборке разные аптеки. Кроме того, аналитики обеих компаний используют разные методики расчета: в частности, у них разные коэффициенты экстраполяции.

Наиболее агрессивная рекламная кампания среди всех конкурентов, по мнению экспертов, именно у «Нурофена». Лидерам рынка проще расти, так как узнаваемость бренда уже выше.

Популярность «Кагоцела» объясняется тем, что этот препарат входит в список минимального ассортимента для аптек. Кроме того, именно его, по данным экспертов, врачи часто назначают курсом — и против гриппа и простуды, и для профилактики вирусных болезней. В связи с этим пациенты покупают препарат сразу помногу.