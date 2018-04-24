ЦБ предлагает два подхода пропорционального регулирования для некредитных организаций

МОСКВА , 24 апреля. / ТАСС /. Банк России считает необходимым ввести пропорциональное регулирование для некредитных финансовых организаций (НКО) — брокеров, дилеров, управляющих компаний. Об этом сообщила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на конференции НАУФОР «Российский фондовый рынок».

"Мы считаем, что при регулировании некредитных финансовых организаций также следует двигаться в сторону пропорционально регулирования. Здесь важно выбрать правильный подход. На наш взгляд их два. Первый по аналогии с банковским регулирования — потребовать разграничения операций в рамках отдельных видов лицензий. Другой вариант — закрепление отдельных показателей деятельности организаций и соответствующих им регуляторных требований в нормативных актах Банка России, но лицензия при этом будет единая. И при таком подходе организация имеет возможность оценивать объем необходимых ей прав для совершения операций", — сказала она.

Набиуллина отметила, что этот вопрос будет обсуждаться с рынком — ЦБ в этом году выпустит консультативный доклад на эту тему.

Регулятор начал обсуждать с рынком пропорциональное регулирование для НКО еще весной 2016 года.

Банк России уже ввел пропорциональное регулирование для банков: банки с базовой лицензией и банки с универсальной лицензией. Получить базовую лицензию могут банки с капиталом не менее 300 млн рублей, но у них будет ограниченный набор услуг. Универсальную лицензию могут получить банки с капиталом не менее 1 млрд рублей.