МВД не получило материалы проверок «Росгосстраха» от ЦБ

Регулятор уведомил МВД об инициированных мероприятиях, но результаты их, по данным пресс-службы, ведомству не известны.

Запрос о совместной проверке «Росгосстраха» был направлен министерством еще в феврале. О готовности ЦБ предоставить материалы для параллельной инспекции действий прежнего менеджмента страховщика сообщил 10 апреля зампред Банка России Владимир Чистюхин

В этот же день «Росгосстрах» направил в суд иски против бывшего владельца и компаний, которые имеют к нему отношение.

Центробанк осуществляет контроль «Росгосстраха» в рамках санации банка «Открытие» . Страховая организация является членом группы «ФК Открытие». В целях ее финансового оздоровления в декабре 2017 года Банк России предоставил для докапитализации «Росгосстраха» 42,2 миллиарда рублей.