Ещё
МВД не получило материалы проверок «Росгосстраха» от ЦБ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

МВД не получило материалы проверок «Росгосстраха» от ЦБ 

360tv.ru 59 минут назад
Министерство внутренних дел России не получило от Банка России материалы по организованным проверкам в страховой компании «Росгосстрах». Об этом сообщил «Коммерсант».
Регулятор уведомил МВД об инициированных мероприятиях, но результаты их, по данным пресс-службы, ведомству не известны.
Запрос о совместной проверке «Росгосстраха» был направлен министерством еще в феврале. О готовности ЦБ предоставить материалы для параллельной инспекции действий прежнего менеджмента страховщика сообщил 10 апреля зампред Банка России Владимир Чистюхин.
В этот же день «Росгосстрах» направил в суд иски против бывшего владельца и компаний, которые имеют к нему отношение.
Центробанк осуществляет контроль «Росгосстраха» в рамках санации банка «Открытие». Страховая организация является членом группы «ФК Открытие». В целях ее финансового оздоровления в декабре 2017 года Банк России предоставил для докапитализации «Росгосстраха» 42,2 миллиарда рублей.
Накануне стало известно, что решением суда под домашний арест направлена бывший акционер «Росгосстрах банка» Надежда Клепальская. Она фигурирует в уголовном деле в отношении против ранее занимавшего должность вице‐президента группы «Росгосстрах» Сергея Хачатурова.
360tv.ru: последние новости
Магазины Quelle и Otto закрываются в России Банк «Открытие» назвал сроки присоединения Бинбанка СМИ: «Газпром» может построить на Балтике крупный газоперерабатывающий завод
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: в Крымском мосту разглядели трещины277
Шойгу выдвинул обвинение США89
Что Россия проиграла в Армении129
Подвыпившие чиновники, обнаженные тусовщицы и русский бунт7
Кремль готовит суперманевр508
Видео
01:08
Назван преемник Саргсяна
В мире СНГ
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
01:39
Правительство Британии уличили во лжи
В мире
03:23
Синоптики рассказали о погоде во вторник
Общество Новости Москвы
00:46
Лолита рассказала о недоразумении с пограничниками
Шоу-бизнес
00:38
Эксперт рассказал об обмане США про С-400
Оружие Армия
25:33
Россия наращивает госдолг
Экономика Статьи
02:18
Названы сроки перевоза Улюкаева в колонию
Происшествия
01:24
Кардашьян откликнулась на протесты в Армении
Шоу-бизнес
05:09
Украина хочет добровольно отказаться от Крыма
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение