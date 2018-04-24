МВД не получило материалы проверок «Росгосстраха» от ЦБ 

Министерство внутренних дел России не получило от Банка России материалы по организованным проверкам в страховой компании «Росгосстрах». Об этом сообщил «Коммерсант».
Регулятор уведомил МВД об инициированных мероприятиях, но результаты их, по данным пресс-службы, ведомству не известны.
Запрос о совместной проверке «Росгосстраха» был направлен министерством еще в феврале. О готовности ЦБ предоставить материалы для параллельной инспекции действий прежнего менеджмента страховщика сообщил 10 апреля зампред Банка России Владимир Чистюхин.
В этот же день «Росгосстрах» направил в суд иски против бывшего владельца и компаний, которые имеют к нему отношение.
Центробанк осуществляет контроль «Росгосстраха» в рамках санации банка «Открытие». Страховая организация является членом группы «ФК Открытие». В целях ее финансового оздоровления в декабре 2017 года Банк России предоставил для докапитализации «Росгосстраха» 42,2 миллиарда рублей.
Накануне стало известно, что решением суда под домашний арест направлена бывший акционер «Росгосстрах банка» Надежда Клепальская. Она фигурирует в уголовном деле в отношении против ранее занимавшего должность вице‐президента группы «Росгосстрах» Сергея Хачатурова.