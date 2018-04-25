Ещё
Почти 2 млрд рублей потратят на ремонт дорог в Красноярске
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Почти 2 млрд рублей потратят на ремонт дорог в Красноярске 

360tv.ru 27 минут назад
Фото: 360tv.ru
Масштабная реконструкция городских магистралей по федеральному проекту стоимостью почти два миллиарда рублей идет сейчас в Красноярске. Всего в регионе должны привести в порядок 53 дороги. На 16 из них уже ведутся работы. Об этом сообщили в городской администрации.
На большей части объектов идет работа по монтажу и демонтажу бортового камня. На некоторых участках уже приступили к следующему этапу — подготовке основания под тротуары и фрезерованию
асфальто-бетонного
покрытия
— замначальника отдела технического надзора за  улично-дорожной
сетью МКУ «УДИБ» Сергей Печерин.
Местных автовладельцев также предупреждают об ограничении движения в связи с массовыми дорожными работами. Серьезные изменения коснутся улиц Гайдашовка, Декабристов и Парижской Коммуны. Подробно с временным графиком движения можно ознакомиться на сайте мэрии.
Активно ремонтируют дороги и в Подмосковье. 24 апреля ямы и выбоины коммунальщики залатали в микрорайоне Заря (Балашиха).
360tv.ru: последние новости
Магазины Quelle и Otto закрываются в России СМИ: «Газпром» может построить на Балтике крупный газоперерабатывающий завод «АвтоВАЗ» объявил о росте цен на свои машины из‐за курса рубля
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Большая семерка» набросилась с критикой на Россию407
Россия — враг? Куда революция заведет Армению372
В США заявили о провале Су-57653
У банков США требуют данные о счетах россиян98
Волчек в коляске шокировала видом8
Видео
00:15
В США заявили о провале Су-57
Армия Оружие
01:02
Россиянам посоветовали лечиться марганцовкой
Общество
01:29
Лукашенко возмутила ситуация вокруг Сирии
СНГ В мире
01:03
Мужчина украл ребенка с детской площадки в Сургуте
Происшествия Криминал
04:04
Трамп обвинил РФ в создании «проблем»
В мире Ближний Восток
00:57
В Сети высмеяли шляпу Меланьи Трамп
В мире
01:00
Матери Скрипаля вызывали скорую
Происшествия
00:28
Трамп пошутил о перхоти Макрона
В мире Ближний Восток
09:55
«Газпром» готов «добить Украину»
Компании
01:08
Мать Саргсяна умерла в день его отставки
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение