Почти 2 млрд рублей потратят на ремонт дорог в Красноярске

Масштабная реконструкция городских магистралей по федеральному проекту стоимостью почти два миллиарда рублей идет сейчас в Красноярске . Всего в регионе должны привести в порядок 53 дороги. На 16 из них уже ведутся работы. Об этом сообщили в городской администрации.

На большей части объектов идет работа по монтажу и демонтажу бортового камня. На некоторых участках уже приступили к следующему этапу — подготовке основания под тротуары и фрезерованию

асфальто-бетонного

покрытия

— замначальника отдела технического надзора за улично-дорожной

сетью МКУ «УДИБ» Сергей Печерин.

Местных автовладельцев также предупреждают об ограничении движения в связи с массовыми дорожными работами. Серьезные изменения коснутся улиц Гайдашовка, Декабристов и Парижской Коммуны. Подробно с временным графиком движения можно ознакомиться на сайте мэрии.