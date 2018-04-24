Бюджет Красноярска увеличится на 4 миллиарда рублей 

Депутаты Горсовета Красноярска приняли проект корректировки бюджета на ближайшие два года. Общая сумма, привлеченная из вышестоящих бюджетов, превышает четыре миллиарда рублей. Об этом сообщила пресс‐служба городской администрации.
Согласно новому проекту, в текущем году почти на 400 миллионов рублей будут увеличены собственные доходы. Больше трех миллиардов уйдут на ремонтные и восстановительные работы дорог и благоустройство Красноярска.
Не обойдут и проблему ветхого жилья: на переселение граждан планируют потратить больше 100 миллионов рублей. Свыше 700 миллионов направят на повышение зарплат бюджетников.
Размер субсидий некоммерческим организациям был увеличен до 20 миллионов рублей с этого года в Подмосковье. На их предоставление Минкульт объявил очередной конкурс.