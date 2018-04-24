Ещё
Бюджет Красноярска увеличится на 4 миллиарда рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Шойгу выдвинул обвинение США
Шойгу выдвинул обвинение США

Бюджет Красноярска увеличится на 4 миллиарда рублей 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Депутаты Горсовета Красноярска приняли проект корректировки бюджета на ближайшие два года. Общая сумма, привлеченная из вышестоящих бюджетов, превышает четыре миллиарда рублей. Об этом сообщила пресс‐служба городской администрации.
Согласно новому проекту, в текущем году почти на 400 миллионов рублей будут увеличены собственные доходы. Больше трех миллиардов уйдут на ремонтные и восстановительные работы дорог и благоустройство Красноярска.
Не обойдут и проблему ветхого жилья: на переселение граждан планируют потратить больше 100 миллионов рублей. Свыше 700 миллионов направят на повышение зарплат бюджетников.
Размер субсидий некоммерческим организациям был увеличен до 20 миллионов рублей с этого года в Подмосковье. На их предоставление Минкульт объявил очередной конкурс.
360tv.ru: последние новости
Магазины Quelle и Otto закрываются в России Банк «Открытие» назвал сроки присоединения Бинбанка СМИ: «Газпром» может построить на Балтике крупный газоперерабатывающий завод
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: в Крымском мосту разглядели трещины268
Кремль готовит суперманевр492
Что Россия проиграла в Армении100
Украина хочет добровольно отказаться от Крыма49
Британия ответила РФ по делу Скрипаля53
Видео
01:08
Назван преемник Саргсяна
В мире СНГ
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
01:39
Правительство Британии уличили во лжи
В мире
03:23
Синоптики рассказали о погоде во вторник
Общество Новости Москвы
00:38
Эксперт рассказал об обмане США про С-400
Оружие Армия
25:33
Россия наращивает госдолг
Экономика Статьи
01:24
Кардашьян откликнулась на протесты в Армении
Шоу-бизнес
05:09
Украина хочет добровольно отказаться от Крыма
В мире Статьи
00:24
Фургон протаранил толпу пешеходов в Торонто
Происшествия Другое
01:05
Арестован главный экономист ЦБ
Криминал Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение