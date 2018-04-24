ВТБ докапитализирует украинскую «дочку» на $99 млн

Набсовет ВТБ одобрил докапитализацию украинской «дочки», «ВТБ БАНК», на 2,5 млрд гривен (почти $99 млн), следует из материалов кредитной организации.

В пресс-службе ВТБ пояснили, что кредитная организация «не предоставляет своему банку на Украине новых дополнительных средств», так как «докапитализация происходит за счет денег, которые были выданы ВТБ (Украина) головным банком несколько лет назад в качестве межбанковских кредитов».

«ВТБ (Украина) увеличит свой капитал на сумму 2,58 млрд гривен. Докапитализация происходит за счет денег, которые были выданы ВТБ (Украина) головным банком несколько лет назад в качестве межбанковских кредитов. Таким образом, ВТБ не предоставляет своему банку на Украине новых дополнительных средств. Любые обратные заявления являются ложными и абсолютно не соответствуют действительности», — говорится в сообщении пресс-службы.

В ВТБ отметили, что «по завершении этой докапитализации уставной капитал банка составит 39,375 млрд гривен, таким образом, достаточность капитала банка значительно превысит нормативное значение 10%».